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Кредит без справок и поручителей

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Старый Сегодня, 21:54
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,477
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Кредит без справок и поручителей
Кредит без поручителей.



У каждого человека, хоть раз в жизни возникает ситуация в которой нужна незначительная сумма денег, но нет имущества которое нужно продать или отдать в залог. В связи с тем, что значительная часть населения находиться в кредитах, найти чистого поручителя практически невозможно. По этим причинам финансовые учреждения разработали такие условия с помощью которых можно взять кредит без залога и поручительства.

Большинство заёмщиков, в виду своей не образованности в банковских продуктах, не всегда понимают, что означает «потребительский кредит без поручителя». Не каждый знает разницу и не всегда может принимать правильное решение во время оформления кредита. Чаще всего без обеспечения оформляется кредит, на личные цели и не требует официального отчета, на что будут потрачены финансы. В таком случае очень важно, чтобы такой займ можно было оформить быстро и просто.

Такие кредиты оформляться в таких случаях:

Небольшая сумма наличных на лицевой счет, без залога и поручителя;
Кредитных карт;

Безналоговых товарных кредитах на торговых площадках, где можно приобрести только определённый товар.

Условия:

Конечно, озвучить все условия не возможно, так как каждый банк, согласно своей политике банк, выставляет индивидуальные условия кредитования. Иногда есть исключения, что условия в нескольких банках могут быть похожи — это можно встретить в торговых магазинах, где иногда условия выставляет именно магазин и условия у всех представителей примерно могут быть одинаковые.

Если у клиента есть положительная кредитная история или предприятие, где работает человек, является партнером банка, чаще всего финансовые учреждения предлагают более лояльные условия для кредита. Единственное что нужно помнить, что в случае с кредитом без обеспечения, процентная ставка в любом случае будет больше чем в займе с поручителем.

Но все же мы можем выделить основные параметры потребительского займа:

Сумма кредита. Тело кредита в таком случае колебаться от 15 000 руб. до 1 500 000 руб. Для клиентов с хорошей репутацией и зарплатой картой, может быть предложена сумма больше.

Процентная ставка. Комиссия за пользования кредитом, рассчитывается каждому персонально исходя из ситуации суммы и срока ссуды. Если вы покупаете страхование свое жизни, процентная ставка может быть понижена на несколько пунктов. Для клиентов, у которых есть зарплатная карта банка, могут быть предложены еще более гибкие и льготные условия.

Срок кредита. В стандартных ситуациях срок кредитования до 60 месяцев, в случае с бюджетными клиентами, срок может быть увеличен еще на 24 месяца.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Знаете ли вы где и как взять кредит без справок и поручителей?
__________________
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Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 23:03
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 105
Благодарностей: 10
КП: 0.065
Re: Кредит без справок и поручителей
Цитата:
Сообщение от tiu-bik Посмотреть сообщение
Знаете ли вы где и как взять кредит без справок и поручителей?
Зачем умному и мудрому ростовщику давать кредит без справок, залогов и поручителей?

Вы бы отдали своему соседу, который каждую зарплату пропивает, 20 тысяч рублей в долг без залога? Думаю нет, но зачем тогда кому-то другому это делать...
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Lonsdayl на форуме  
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