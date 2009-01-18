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Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,477 Благодарностей: 4,440

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Кредит без справок и поручителей Кредит без поручителей.







У каждого человека, хоть раз в жизни возникает ситуация в которой нужна незначительная сумма денег, но нет имущества которое нужно продать или отдать в залог. В связи с тем, что значительная часть населения находиться в кредитах, найти чистого поручителя практически невозможно. По этим причинам финансовые учреждения разработали такие условия с помощью которых можно взять кредит без залога и поручительства.



Большинство заёмщиков, в виду своей не образованности в банковских продуктах, не всегда понимают, что означает «потребительский кредит без поручителя». Не каждый знает разницу и не всегда может принимать правильное решение во время оформления кредита. Чаще всего без обеспечения оформляется кредит, на личные цели и не требует официального отчета, на что будут потрачены финансы. В таком случае очень важно, чтобы такой займ можно было оформить быстро и просто.



Такие кредиты оформляться в таких случаях:



Небольшая сумма наличных на лицевой счет, без залога и поручителя;

Кредитных карт;



Безналоговых товарных кредитах на торговых площадках, где можно приобрести только определённый товар.



Условия:



Конечно, озвучить все условия не возможно, так как каждый банк, согласно своей политике банк, выставляет индивидуальные условия кредитования. Иногда есть исключения, что условия в нескольких банках могут быть похожи — это можно встретить в торговых магазинах, где иногда условия выставляет именно магазин и условия у всех представителей примерно могут быть одинаковые.



Если у клиента есть положительная кредитная история или предприятие, где работает человек, является партнером банка, чаще всего финансовые учреждения предлагают более лояльные условия для кредита. Единственное что нужно помнить, что в случае с кредитом без обеспечения, процентная ставка в любом случае будет больше чем в займе с поручителем.



Но все же мы можем выделить основные параметры потребительского займа:



Сумма кредита. Тело кредита в таком случае колебаться от 15 000 руб. до 1 500 000 руб. Для клиентов с хорошей репутацией и зарплатой картой, может быть предложена сумма больше.



Процентная ставка. Комиссия за пользования кредитом, рассчитывается каждому персонально исходя из ситуации суммы и срока ссуды. Если вы покупаете страхование свое жизни, процентная ставка может быть понижена на несколько пунктов. Для клиентов, у которых есть зарплатная карта банка, могут быть предложены еще более гибкие и льготные условия.



Срок кредита. В стандартных ситуациях срок кредитования до 60 месяцев, в случае с бюджетными клиентами, срок может быть увеличен еще на 24 месяца.

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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



Знаете ли вы где и как взять кредит без справок и поручителей? У каждого человека, хоть раз в жизни возникает ситуация в которой нужна незначительная сумма денег, но нет имущества которое нужно продать или отдать в залог. В связи с тем, что значительная часть населения находиться в кредитах, найти чистого поручителя практически невозможно. По этим причинам финансовые учреждения разработали такие условия с помощью которых можно взять кредит без залога и поручительства.Большинство заёмщиков, в виду своей не образованности в банковских продуктах, не всегда понимают, что означает «потребительский кредит без поручителя». Не каждый знает разницу и не всегда может принимать правильное решение во время оформления кредита. Чаще всего без обеспечения оформляется кредит, на личные цели и не требует официального отчета, на что будут потрачены финансы. В таком случае очень важно, чтобы такой займ можно было оформить быстро и просто.Такие кредиты оформляться в таких случаях:Небольшая сумма наличных на лицевой счет, без залога и поручителя;Кредитных карт;Безналоговых товарных кредитах на торговых площадках, где можно приобрести только определённый товар.Условия:Конечно, озвучить все условия не возможно, так как каждый банк, согласно своей политике банк, выставляет индивидуальные условия кредитования. Иногда есть исключения, что условия в нескольких банках могут быть похожи — это можно встретить в торговых магазинах, где иногда условия выставляет именно магазин и условия у всех представителей примерно могут быть одинаковые.Если у клиента есть положительная кредитная история или предприятие, где работает человек, является партнером банка, чаще всего финансовые учреждения предлагают более лояльные условия для кредита. Единственное что нужно помнить, что в случае с кредитом без обеспечения, процентная ставка в любом случае будет больше чем в займе с поручителем.Но все же мы можем выделить. Тело кредита в таком случае колебаться от 15 000 руб. до 1 500 000 руб. Для клиентов с хорошей репутацией и зарплатой картой, может быть предложена сумма больше.. Комиссия за пользования кредитом, рассчитывается каждому персонально исходя из ситуации суммы и срока ссуды. Если вы покупаете страхование свое жизни, процентная ставка может быть понижена на несколько пунктов. Для клиентов, у которых есть зарплатная карта банка, могут быть предложены еще более гибкие и льготные условия.. В стандартных ситуациях срок кредитования до 60 месяцев, в случае с бюджетными клиентами, срок может быть увеличен еще на 24 месяца.__________________________________________Авторские права на статью принадлежат mmgp.ruЗнаете ли вы где и как взять кредит без справок и поручителей?

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