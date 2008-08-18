Страхование недвижимости
- Подобная защита от всевозможных неприятностей, несмотря на снижающийся из-за кризиса спрос на товары и услуги постепенно становится нормой для граждан, привыкших полагаться только на себя и свой кошелёк. Это связано, в первую очередь с растущей финансовой грамотностью населения и возрастающим качеством сервиса конкурирующих между собой страховых компаний.
Сейчас, услуга страхования
предоставляется с существенными бонусами за лояльность и продвинутой системой дисконтов, призванной дополнительно стимулировать спрос. Начинать выбор компании следует со сравнительного анализа рейтингов финансовой устойчивости и краткой истории заинтересовавшей компании. Страховщики с 10- летней историей и их старшие коллеги заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и нацелены на постоянное поддержание своей, с трудом завоёванной, репутации.
При страховании имущества
, конечно же, следует обращать внимание не на общие показатели надежности, а на сроки предоставления этого вида страхования. Даже крупные компании часто совершают досадные ошибки при работе на новом для себя рынке услуг.
Помимо всевозможных авторитетных изданий и интернет-ресурсов следует уделить время на информационные сводки от Федеральной службы страхового надзора. Это может уберечь от поспешных решений при заключении договора под впечатлением от рекламы и необъективных аналитических обзоров. Человек, полностью и без проволочек получивший страховую сумму вряд ли затруднит себя написанием положительного отзыва, который охотно пишут за вознаграждение оплачиваемые комментаторы.
Нелишним будет и личный опыт близких и знакомых, уже успевших заключить договор страхования.
Поводом задуматься могут выступать и подозрительно низкие в сравнении с конкурентами страховые взносы
. За ними могут скрываться банальное мошенничество или заниженные объемы страховых рисков, вероятность которых стремиться к нулю и делает бессмысленным приобретение такого финансового продукта.
При заключении классических договоров, где в качестве объекта страхования выступает квартира с дорогим ремонтом, нужно ознакомиться с общей терминологией компании и тем, что включается в различные группы риска. Например, одна компания будет считать потопом воду из канализационной трубы в вашей гостиной, а вторая будет учитывать только затопление в результате наводнения.
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Вы пользуетесь услугами страхования недвижимости? выгодно это или нет? есть 100% в сохранности недвижимости? какую примерно сумму или процент от стоимости недвижимости приходится отчислять?