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Страхование недвижимости

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 21:42
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,476
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Страхование недвижимости


Страхование недвижимости - Подобная защита от всевозможных неприятностей, несмотря на снижающийся из-за кризиса спрос на товары и услуги постепенно становится нормой для граждан, привыкших полагаться только на себя и свой кошелёк. Это связано, в первую очередь с растущей финансовой грамотностью населения и возрастающим качеством сервиса конкурирующих между собой страховых компаний.

Сейчас, услуга страхования предоставляется с существенными бонусами за лояльность и продвинутой системой дисконтов, призванной дополнительно стимулировать спрос. Начинать выбор компании следует со сравнительного анализа рейтингов финансовой устойчивости и краткой истории заинтересовавшей компании. Страховщики с 10- летней историей и их старшие коллеги заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и нацелены на постоянное поддержание своей, с трудом завоёванной, репутации.

При страховании имущества, конечно же, следует обращать внимание не на общие показатели надежности, а на сроки предоставления этого вида страхования. Даже крупные компании часто совершают досадные ошибки при работе на новом для себя рынке услуг.

Помимо всевозможных авторитетных изданий и интернет-ресурсов следует уделить время на информационные сводки от Федеральной службы страхового надзора. Это может уберечь от поспешных решений при заключении договора под впечатлением от рекламы и необъективных аналитических обзоров. Человек, полностью и без проволочек получивший страховую сумму вряд ли затруднит себя написанием положительного отзыва, который охотно пишут за вознаграждение оплачиваемые комментаторы.

Нелишним будет и личный опыт близких и знакомых, уже успевших заключить договор страхования.

Поводом задуматься могут выступать и подозрительно низкие в сравнении с конкурентами страховые взносы. За ними могут скрываться банальное мошенничество или заниженные объемы страховых рисков, вероятность которых стремиться к нулю и делает бессмысленным приобретение такого финансового продукта.

При заключении классических договоров, где в качестве объекта страхования выступает квартира с дорогим ремонтом, нужно ознакомиться с общей терминологией компании и тем, что включается в различные группы риска. Например, одна компания будет считать потопом воду из канализационной трубы в вашей гостиной, а вторая будет учитывать только затопление в результате наводнения.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Вы пользуетесь услугами страхования недвижимости? выгодно это или нет? есть 100% в сохранности недвижимости? какую примерно сумму или процент от стоимости недвижимости приходится отчислять?
__________________
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