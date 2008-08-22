Где лучше купить землю?

Где лучше всего купить землю в России
Цитата:
|
Купить землю в наше время не так уж и сложно. Однако она, как известно, в разных частях мира стоит по-разному. Однако не стоит заглядывать настолько далеко. Мир - понятие обширное, нас же интересует земля в нашей с вами родной стране.
В отдельных уголках мира купить землю могут лишь единицы, большинство же простых людей могут позволить купить себе земельный участок лишь внутри страны.
Как показывает практика, купить выгодно земельный участок в нашей стране не так уж и просто. Если брать во внимание отличный вариант земельных участков, то стоит обратить свое внимание на Краснодарский край. Там земля превосходная, правда, стоимость на нее крайне высокая из-за плодородности почвы и климатических условий.
Если брать во внимание некоторые районы Сибири и Дальнего Востока, то цены на землю там довольно низкие, правда качество жизни на этой земле устроит далеко не каждого человека.
Если вы хотите купить хороший земельный участок по не самым большим ценам, то обратите свое внимание на Ярославль и Ярославскую область.
Земля в Ярославской области довольно плодородная. Она легко поддается обработке.
Где лучше всего покупать землю? В России или зарубежом?
Какие затраты кроме самой платы за площадь земли? Обязательно строительно на земли или уход за ней? Или есть варианты, когда можно купить землю и забыть про неё, как инвестицию на долгосрок?