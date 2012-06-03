Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Хочу купить битки

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Старый Сегодня, 21:05
#1
Любитель
 
Имя: Фрэнк
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 290
Благодарностей: 41
КП: 0.092
Хочу купить битки
Помогите разобраться.
Хочу каждую неделю инвестировать в биток по 100-200$.
Крипта нестабильная - скачет - вверх - вниз (но можно 1-2 годика подержать и потом слить 5-10 битков)
У кого какой опыт и как посоветуете инвестировать в биток?
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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