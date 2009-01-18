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Отчетность через интернет
Отчетность через Интернет
Возможность сдавать отчеты через Интернет значительно упрощает задачу, освобождая от сдачи отчетности в привычном бумажном виде в или на электронных носителях (с дублированием на бумаге). Отсутствует необходимость траты времени в бесконечных очередях налоговой инспекции. Все данные, которые будут передаваться через сеть, шифруются с помощью криптографической защиты информации. Вся зашифрованная информация надежно хранится.
Система на высоком уровне обеспечивает безопасность. Перед отправкой отчет автоматически сверяется на соответствие действующему формату. Благодаря этому есть возможность до отправки отчета по назначению исправить любые возникшие ошибки. После того, как ваш файл успешно пройдет контроль, почти со стопроцентной гарантией он попадает в систему автоматизированного преобразования информации органов налоговой инспекции.
Собственные решения.
Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране, высокую конкурентоспособность могут сохранить лишь компании, которым удалось найти необходимое соотношение между использованием новаторских идей и управлением рисками.
Для быстрого роста потенциала Ваша компания, ее сотрудники нуждаются в доступе к нужной информации и знаниях консультантов-профессионалов, которые окажут квалифицированную помощь в принятии верных решений.
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