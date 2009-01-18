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Как быстро накопить деньги?

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Изучение аспектов планирования и распределения времени (тайм-менеджмент). Обсуждение технологий постановки и достижения целей.
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Старый Сегодня, 21:00
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,476
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Как быстро накопить деньги?
Накопить много денег, быстро невозможно. Виноваты во всем низкие зарплаты Однако, если понемногу откладывать, придет момент, когда нужная сумма будет собрана. Если крупная сумма нужно срочно, можно взять кредит, если это невозможно, придется потерпеть.



1. Пожертвуйте поездками на курорт, это сохранит определенную сумму, которую сможет сохранить

2. Выбирайте более дешевые товары, не нужно скупать все самое дорогое.

3. Ищите магазины с выгодными ценами. Так же, не забывайте про скидки. Откладывайте сумму скидок в накопления.

4. Не покупайте вещи, если в этом нет необходимости.

5. Вместо автомобиля используйте общественный транспорт. Если расстояние позволяет, пройдитесь пешком.

6. Интернет и мобильная связь – не дешёвые услуги. Ограните себя на время в них. Конечно, если они на прямую не касаются вашей работы.

7. Устройтесь на дополнительную работу или попросите прибавить вам рабочие часы.

8. Откладывайте всю сумму, которую вы сэкономили, тогда нужная сумма наберется быстро. Ведь люди часто тратят на деньги на ненужные вещи, не замечая то, как много они теряют.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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