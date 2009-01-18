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Как правильно купить квартиру, недвижимость в кредит?
Как правильно купить недвижимость в кредит?
1. Программу кредитования выбирайте с помощью специалистов. Профессионал всегда поможет выбрать выгодную программу кредитования, которую предлагает банк.
2. Поинтересуйтесь о дополнительных расходах. Если вы решили сами выбрать программу кредитования, спросите у работников банка обо всех возможных финансовых расходах – проценты банка, цену страхования, дополнительных комиссиях и т. п.
3. Брать кредит и получать доход нужно в одной валюте. В таком случае можно избежать дополнительных расходов на обмен валюты при колебании курса.
4. Тщательно изучите условия досрочного погашения кредита. Когда вы будет подбирать программу кредитования, обратите внимание на возможность и условия досрочного погашения.
5. Изучите возможность рефинансирования кредита. Когда процентная ставка по ипотечному кредиту снижается, можно воспользоваться услугой по рефинансированию кредита, если по программе есть такая возможность.
6. Воспользуйтесь правом на имущественный налоговый вычет. Согласно действующему законодательству вы имеете право на имущественный налоговый вычет равный сумме выплачиваемых банку процентов.
7. Воспользуйтесь правом использования материнского капитала. Можно использовать материнский капитал для погашения суммы кредита.
8. Воспользуйтесь антикризисными предложениями для погашения части кредита. Многие банки ввели специальные возможности по удлинению сроков кредита, по получению отсрочки платежа, по конвертации суммы кредита, которые позволяют уменьшить размер платежей.
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