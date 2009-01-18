Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,285 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как правильно купить квартиру, недвижимость в кредит?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
При поддержке
Биржа инновационных проектов ShareinStock
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:55
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,476
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Как правильно купить квартиру, недвижимость в кредит?
Как правильно купить недвижимость в кредит?

1. Программу кредитования выбирайте с помощью специалистов. Профессионал всегда поможет выбрать выгодную программу кредитования, которую предлагает банк.

2. Поинтересуйтесь о дополнительных расходах. Если вы решили сами выбрать программу кредитования, спросите у работников банка обо всех возможных финансовых расходах – проценты банка, цену страхования, дополнительных комиссиях и т. п.

3. Брать кредит и получать доход нужно в одной валюте. В таком случае можно избежать дополнительных расходов на обмен валюты при колебании курса.

4. Тщательно изучите условия досрочного погашения кредита. Когда вы будет подбирать программу кредитования, обратите внимание на возможность и условия досрочного погашения.

5. Изучите возможность рефинансирования кредита. Когда процентная ставка по ипотечному кредиту снижается, можно воспользоваться услугой по рефинансированию кредита, если по программе есть такая возможность.

6. Воспользуйтесь правом на имущественный налоговый вычет. Согласно действующему законодательству вы имеете право на имущественный налоговый вычет равный сумме выплачиваемых банку процентов.

7. Воспользуйтесь правом использования материнского капитала. Можно использовать материнский капитал для погашения суммы кредита.

8. Воспользуйтесь антикризисными предложениями для погашения части кредита. Многие банки ввели специальные возможности по удлинению сроков кредита, по получению отсрочки платежа, по конвертации суммы кредита, которые позволяют уменьшить размер платежей.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Купить или строить? (квартиру/дом) contrafack Курилка 84 Сегодня 17:54
Как купить квартиру без риска? tiu-bik Недвижимость 3 Сегодня 13:12
Как выбрать и купить хорошую квартиру? tiu-bik Недвижимость 1 Вчера 23:14
Купить квартиру или инвестировать? cooper25 Куда инвестировать деньги 44 09.01.2017 22:25
Как правильно купить квартиру? Инвестор Алексей Недвижимость 165 17.12.2016 00:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
G2A, как правильно отчет посмотреть
От kokoko9voditelnlo в разделе «Курилка»
Аватара нет
Евросоюз рассчитывает на поставки газа из Туркменистана и Азербайджана, - Spiegel Onl
От Ukrop92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Мой авторский скрипт (самописный сайт на PHP)
От angemax в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар mark78
В банке Коломойского отрицают взлом системы
От mark78 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Aisller
WebMoney на VisaElectron.
От Aisller в разделе «WebMoney»
Аватар bizneser
DataArt открывает свой центр разработки в Софии
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube