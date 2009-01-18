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Банковская комиссия

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Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
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Банковская комиссия
Как учесть комиссию банка? Как избежать лишних трат? Как пополнить банковский счёт без комиссии?



Цитата:
Банковская комиссия – это денежные отчисления банку за осуществление каких-либо операций. Каждый банк за предоставление услуг взимает денежную комиссию. С размером комиссия вы можете ознакомиться в договоре, который вы заключали с банком.

Комиссия указывается в процентном соотношении и взимается пропорционально суммам, также имеет минимальную величину.

При снятии комиссии с расчетного счета организации, банк должен предоставить документ, на основе которого бухгалтерия сделает запись в бух учете. Обычно этим документом является платежное поручение и мемориальный ордер.

При формировании отчета в ФНС сумма комиссии будет учитываться в налоговом учете в составе прочих расходов при расчете налога на прибыль и будет уменьшать ее на основании п п. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. В бухгалтерском учете комиссия за расчетно-кассовое обслуживание не принимается к учету и не отражается в бухгалтерском балансе.

Если комиссия взимается наличными денежными средствами, то это отражается следующими проводками:
Д91.1 (прочие расходы) К50 (касса).

Комиссия взимается единожды за каждую осуществленную банком операцию.
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