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В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"

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Старый Сегодня, 20:11
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 583
КП: 0.136
В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"


В Британии существует целая сеть бесплатных банкоматов под названием Линк (Link), в которых британцы уже привыкли постоянно снимать наличные (причем с любых британских банковских карт), не платя никакой комиссии. В эту сеть бесплатных банкоматов расположенных во всей стране, входят как независимые платежные операторы, так и большое количество местных британских банков. И как сообщается: в последние дни эту сеть сильно трясёт и она оказалась на грани закрытия, вернее сами банкоматы может и оставят, но насчет бесплатности пользования ими - пока это остается под вопросом.

Возмутителями этого спокойствия выступили далеко не бедные британские банки. Дело в том, что в отличие от платежных операторов, британские банки, эмитирующие свои платежные карты, вынуждены платить за пользование чужими банкоматами так называемые "сборы за взаимообмен". За каждое снятие наличности с его карты в чужом банкомате, банку надо отдать около 30 пенсов (23 руб. по сегодняшнему курсу). И платежные операторы считают, что для банков это нормальная цена, ведь раньше они платили вообще 40 пенсов за транзакцию. Для сравнения можно сказать, что в "платном банкомате" комиссия составляет 2,5 процента, и если брать "среднее" снятие в Британии в размере 69 фунтов-стерлингов (согласно свежим данным), то это будет 1,70 фунтов-стерлингов. Согласитесь - это повыше чем упомянутые выше 30 пенсов и намного.

Сейчас в Британии работает около 70 000 банкоматов, из которые 54 000 - это "бесплатные банкоматы" и согласно исследованиям 97% от всего снятия наличных приходится именно на эти бесплатные банкоматы.

Большинство банкоматов (47 000 единиц) принадлежит банкам этой страны и как сообщается, теперь банки недовольны и этой обговоренной между участниками этой системы Линк платой в 30 пенсов за каждую транзакцию в банкомате. Они считают эту плату завышенной. В конце концов дело дошло до переговоров между независимыми платежными операторами и кредитными учреждения Англии по данному поводу, которые состоялись на прошлой неделе. Однако, и на них так и не удалось прийти к единому мнению - банки настаивают, что плата за "взаимообмен" для них высока и её нужно снижать.

Правда недовольных банков всего несколько: два-три, не более, но специалисты опасаются, что если даже один банк покинет систему Линк, то может произойти её обрушение и систему начнут покидать остальные и сейчас угроза нависла пока над 8 000 банкоматов, но это уже тоже немало.

Как пишет британская Гардиан (The Guardian), если банки, не договорятся с независимыми операторами и всё же сами решаться взимать свою комиссию при снятии наличных, то это сильнее всего отразится на жителях сельских районов Британии, где банкоматов не так уж и много. У сельских жителей всегда обычно меньше денег, чем у городских и взимание комиссии будет бить по их карманам.

Между тем специалисты банковского дела утверждают, что у этой проблемы для банков есть вообщем-то простое решение - банкам, которым не нравится текущее положение дел надо просто обзавестись своей сетью банкоматов и в этом случае они точно будут платить меньше сборов независимым операторам.

Специально для mmmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5894a8780e686
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:14.
OPLOTT на форуме  
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Старый Сегодня, 20:17
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 779
Благодарностей: 140
КП: 0.108
Re: В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"
Жадность это плохо. Конечно они возмутились толи 2.5% толи ничего.
andrey2301 вне форума  
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Старый Сегодня, 20:23
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"
ну тогда все будут бегать от банкомата к банкомату, из-за % ставки
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Kalcut1oz вне форума  
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Старый Сегодня, 20:39
#4
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 776
Благодарностей: 173
КП: 0.118
Re: В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"
Цитата:
Сообщение от Kalcut1oz Посмотреть сообщение
ну тогда все будут бегать от банкомата к банкомату, из-за % ставки
Никто бегать не будет, в статье же четко указанно или 2.5 или пока есть «бесплатные».
Уберут их, куда бежать?
grebnev вне форума  
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Старый Сегодня, 21:20
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 513
Благодарностей: 68
КП: 0.058
Re: В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Между тем специалисты банковского дела утверждают, что у этой проблемы для банков есть вообщем-то простое решение - банкам, которым не нравится текущее положение дел надо просто обзавестись своей сетью банкоматов и в этом случае они точно будут платить меньше сборов независимым операторам.
Ну так собственно говоря у нас так и есть, у каждого банка своя сеть банкоматов. А если снимаешь в банкомате другого банка, снимается комиссия, если у этих банков между собой нет договора.
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Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 21:38
#6
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 776
Благодарностей: 126
КП: 0.150
Re: В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Ну так собственно говоря у нас так и есть, у каждого банка своя сеть банкоматов. А если снимаешь в банкомате другого банка, снимается комиссия, если у этих банков между собой нет договора.
У вас если не ошибаюсь такие, бесплатные, банкоматы у Ощада, для других карт.
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gheorgze вне форума  
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