OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,920 Благодарностей: 583 КП: 0.136

В Британии под угрозой оказалась работа "бесплатных банкоматов"



В Британии существует целая сеть бесплатных банкоматов под названием Линк (Link), в которых британцы уже привыкли постоянно снимать наличные (причем с любых британских банковских карт), не платя никакой комиссии. В эту сеть бесплатных банкоматов расположенных во всей стране, входят как независимые платежные операторы, так и большое количество местных британских банков. И как сообщается: в последние дни эту сеть сильно трясёт и она оказалась на грани закрытия, вернее сами банкоматы может и оставят, но насчет бесплатности пользования ими - пока это остается под вопросом.



Возмутителями этого спокойствия выступили далеко не бедные британские банки. Дело в том, что в отличие от платежных операторов, британские банки, эмитирующие свои платежные карты, вынуждены платить за пользование чужими банкоматами так называемые "сборы за взаимообмен". За каждое снятие наличности с его карты в чужом банкомате, банку надо отдать около 30 пенсов (23 руб. по сегодняшнему курсу). И платежные операторы считают, что для банков это нормальная цена, ведь раньше они платили вообще 40 пенсов за транзакцию. Для сравнения можно сказать, что в "платном банкомате" комиссия составляет 2,5 процента, и если брать "среднее" снятие в Британии в размере 69 фунтов-стерлингов (согласно свежим данным), то это будет 1,70 фунтов-стерлингов. Согласитесь - это повыше чем упомянутые выше 30 пенсов и намного.



Сейчас в Британии работает около 70 000 банкоматов, из которые 54 000 - это "бесплатные банкоматы" и согласно исследованиям 97% от всего снятия наличных приходится именно на эти бесплатные банкоматы.



Большинство банкоматов (47 000 единиц) принадлежит банкам этой страны и как сообщается, теперь банки недовольны и этой обговоренной между участниками этой системы Линк платой в 30 пенсов за каждую транзакцию в банкомате. Они считают эту плату завышенной. В конце концов дело дошло до переговоров между независимыми платежными операторами и кредитными учреждения Англии по данному поводу, которые состоялись на прошлой неделе. Однако, и на них так и не удалось прийти к единому мнению - банки настаивают, что плата за "взаимообмен" для них высока и её нужно снижать.



Правда недовольных банков всего несколько: два-три, не более, но специалисты опасаются, что если даже один банк покинет систему Линк, то может произойти её обрушение и систему начнут покидать остальные и сейчас угроза нависла пока над 8 000 банкоматов, но это уже тоже немало.



Как пишет британская Гардиан (The Guardian), если банки, не договорятся с независимыми операторами и всё же сами решаться взимать свою комиссию при снятии наличных, то это сильнее всего отразится на жителях сельских районов Британии, где банкоматов не так уж и много. У сельских жителей всегда обычно меньше денег, чем у городских и взимание комиссии будет бить по их карманам.



Между тем специалисты банковского дела утверждают, что у этой проблемы для банков есть вообщем-то простое решение - банкам, которым не нравится текущее положение дел надо просто обзавестись своей сетью банкоматов и в этом случае они точно будут платить меньше сборов независимым операторам.



Специально для mmmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5894a8780e686 В Британии существует целая сеть бесплатных банкоматов под названием Линк (Link), в которых британцы уже привыкли постоянно снимать наличные (причем с любых британских банковских карт), не платя никакой комиссии. В эту сеть бесплатных банкоматов расположенных во всей стране, входят как независимые платежные операторы, так и большое количество местных британских банков. И как сообщается: в последние дни эту сеть сильно трясёт и она оказалась на грани закрытия, вернее сами банкоматы может и оставят, но насчет бесплатности пользования ими - пока это остается под вопросом.Возмутителями этого спокойствия выступили далеко не бедные британские банки. Дело в том, что в отличие от платежных операторов, британские банки, эмитирующие свои платежные карты, вынуждены платить за пользование чужими банкоматами так называемые "сборы за взаимообмен". За каждое снятие наличности с его карты в чужом банкомате, банку надо отдать около 30 пенсов (23 руб. по сегодняшнему курсу). И платежные операторы считают, что для банков это нормальная цена, ведь раньше они платили вообще 40 пенсов за транзакцию. Для сравнения можно сказать, что в "платном банкомате" комиссия составляет 2,5 процента, и если брать "среднее" снятие в Британии в размере 69 фунтов-стерлингов (согласно свежим данным), то это будет 1,70 фунтов-стерлингов. Согласитесь - это повыше чем упомянутые выше 30 пенсов и намного.Сейчас в Британии работает около 70 000 банкоматов, из которые 54 000 - это "бесплатные банкоматы" и согласно исследованиям 97% от всего снятия наличных приходится именно на эти бесплатные банкоматы.Большинство банкоматов (47 000 единиц) принадлежит банкам этой страны и как сообщается, теперь банки недовольны и этой обговоренной между участниками этой системы Линк платой в 30 пенсов за каждую транзакцию в банкомате. Они считают эту плату завышенной. В конце концов дело дошло до переговоров между независимыми платежными операторами и кредитными учреждения Англии по данному поводу, которые состоялись на прошлой неделе. Однако, и на них так и не удалось прийти к единому мнению - банки настаивают, что плата за "взаимообмен" для них высока и её нужно снижать.Правда недовольных банков всего несколько: два-три, не более, но специалисты опасаются, что если даже один банк покинет систему Линк, то может произойти её обрушение и систему начнут покидать остальные и сейчас угроза нависла пока над 8 000 банкоматов, но это уже тоже немало.Как пишет британская Гардиан (The Guardian), если банки, не договорятся с независимыми операторами и всё же сами решаться взимать свою комиссию при снятии наличных, то это сильнее всего отразится на жителях сельских районов Британии, где банкоматов не так уж и много. У сельских жителей всегда обычно меньше денег, чем у городских и взимание комиссии будет бить по их карманам.Между тем специалисты банковского дела утверждают, что у этой проблемы для банков есть вообщем-то простое решение - банкам, которым не нравится текущее положение дел надо просто обзавестись своей сетью банкоматов и в этом случае они точно будут платить меньше сборов независимым операторам.Специально для mmmgp.ru

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