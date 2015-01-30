Cherriesfruit - cherriesfruit.com

Если вы находитесь в поиске выгодных предложений для инвестиций в овощные и фруктовые бизнеса, вы должны обратить внимание на проект “Cherriesfruit”.
Проект “Cherriesfruit” заняла лидирующую позицию среди поставщиков овощей и фруктов в связи с постоянным улучшением условий доставки. Наша цель-быстро доставили товар до места назначения в определенное время и довольные клиенты .
Вишня-низкокалорийные фрукты, имеют отличную питательную ценность. Вишня-один из самых низкокалорийный фруктов. Тем не менее, они являются богатым источником фитонутриентов, витаминов и минералов. Оба сладкие, как вишни упакованные с многочисленными благами для здоровья соединений, которые необходимы для хорошего самочувствия. Кислые и сладкие, они могут служить прекрасным десертом на завтрак, обед и ужин.
Черешня является близкой родственницей вишни. Он включен в список здорового питания. Сладкая вишня содержит:
* витамин B нужен для полноценной работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей;
* витамин А помогает сохранить зрение, крепкие кости и зубы;
* железа и фолиевой кислоты является нормализация крови;
* витамин C защищает организм от инфекций и вирусов, укрепляет кровеносные сосуды и предотвращает преждевременное старение;
Старт 03.02.2017
Планы
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash
-ДДОС Защита - KODDOS
-SSL - COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 3%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Ручные
Whois
Цитата:
Domain:cherriesfruit.com
Registrar:NAMECHEAP INC.
Registration Date:2017-01-21
Expiration Date:2018-01-21
Updated Date:2017-01-30
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns13.koddos.com
ns14.koddos.com