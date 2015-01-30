Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cherriesfruit - cherriesfruit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:45
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 3,096
Благодарностей: 3,198
КП: 0.526
Cherriesfruit - cherriesfruit.com
Я не админ и админа не знаю!
Новый проект:Cherriesfruit

Легенда

Перевод с Google: (RU)

Цитата:
Оптовая торговля фруктами и овощами со всего мира

Если вы находитесь в поиске выгодных предложений для инвестиций в овощные и фруктовые бизнеса, вы должны обратить внимание на проект “Cherriesfruit”.
Проект “Cherriesfruit” заняла лидирующую позицию среди поставщиков овощей и фруктов в связи с постоянным улучшением условий доставки. Наша цель-быстро доставили товар до места назначения в определенное время и довольные клиенты .

Вишня-низкокалорийные фрукты, имеют отличную питательную ценность. Вишня-один из самых низкокалорийный фруктов. Тем не менее, они являются богатым источником фитонутриентов, витаминов и минералов. Оба сладкие, как вишни упакованные с многочисленными благами для здоровья соединений, которые необходимы для хорошего самочувствия. Кислые и сладкие, они могут служить прекрасным десертом на завтрак, обед и ужин.
Черешня является близкой родственницей вишни. Он включен в список здорового питания. Сладкая вишня содержит:

* витамин B нужен для полноценной работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей;
* витамин А помогает сохранить зрение, крепкие кости и зубы;
* железа и фолиевой кислоты является нормализация крови;
* витамин C защищает организм от инфекций и вирусов, укрепляет кровеносные сосуды и предотвращает преждевременное старение;
Старт 03.02.2017
Планы

-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash
-ДДОС Защита - KODDOS
-SSL - COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 3%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Ручные

Whois
Цитата:
Domain:cherriesfruit.com
Registrar:NAMECHEAP INC.
Registration Date:2017-01-21
Expiration Date:2018-01-21
Updated Date:2017-01-30
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns13.koddos.com
ns14.koddos.com
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Мой депозит!

Цитата:
02.03.17 15:54; Sent Payment: -200.00 USD to account U13563355 from U*. Batch: 162922011. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cherriesfruit.com from ROLEX.
Удачи Всем!
__________________



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$ROLEX$ на форуме  
Старый Сегодня, 20:04
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,739
Благодарностей: 2,735
КП: 0.355
Re: Cherriesfruit - cherriesfruit.com
На пару дней шлачина, скамерок здесь скорее всего работает.
__________________
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Мой чат в телеграме ::::: Будущий гигант 2017
Conqueror-V на форуме  
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