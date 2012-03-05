Lonsdayl Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 102 Благодарностей: 10 КП: 0.065

Snapchat заплатил сооснователю $ 158 млн наличными для того, чтобы он исчез



Snapchat заплатили третьему соучредителю $ 158 млн наличными, чтобы он исчез.



Соучредители Snapchat Эван Шпигель и Бобби Мерфи станут миллиардерами одновременно с тем, когда их компания достигнет публичной оценки в $ 25 миллиардов.



Один парень, который не разделит их участи и славы — Реджи Браун, который учился с парнями в Стэнфорде. Он утверждает, что основная идея Snapchat с исчезающими фотографиями придумана лично ним.



Браун подал иск против Шпигеля и Мерфи в 2013 году сразу после того, как он был вынужден уйти из компании из-за несправедливой участи.



В четверг Snapchat впервые раскрыл информацию о том, что компания заплатила $ 157,8 млн наличными, чтобы рассчитаться с Брауном. Это одно из самых громких дел после конфликта Марка Цукерберга и Winklevosses о создании социальной сети Фейсбук.





Рождение Snapchat



Идея приложения родилась весной 2011 года, согласно иску Брауна. Точное происхождение идеи он не помнит, но, кажется, что она возникла из разговора Брауна и Шпигеля во время учебы в Стэнфорде.



Как показывают судебные документы, все три основателя были друзьями.



"Мы должны сделать приложение, которое оправляет сообщения с изображениями и удаляет их", - сказал Браун Шпигелю.



Шпигель подметил, что это "идея на миллион".



Тогда молодые парни пожали друг другу руки. "В ту ночь, они оба начали искать "кодера", который присоединиться к разработке приложения. Затем они начала интервью с рядом потенциальных программистов, в том числе и сокурсников из Стенфорда", согласно иску Брауна.



В итоге, ребята создали приложение, и, как предполагал Браун, они будут иметь равные доли в деле. Но, в результате все оказалось не так.







В феврале 2013 года, физическое лицо подало иск против нас. Наш предшественник и двое наших сотрудников в Верховном суде Лос-Анжереса утверждали, что мы использовали определенную интеллектуальную собственность., - заявил Snapchat в своем публичном признании. "В 2014 году стороны заключили мировое соглашение, которое регулирует все претензии между сторонами."



В рамках соглашения, Snapchat согласился заплатить Брауну в общей сложности $ 157,5 млн наличными. Причем $ 50 млн было выплачено в 2014 году, остальная сумма денег передана в 2016 году. Snapchat удалось "выиграть" в этом деле, ведь изначально Браун требовал от компании $ 500 млн.



Перевод специально для mmgp.ru Snapchat заплатили третьему соучредителю $ 158 млн наличными, чтобы он исчез.Соучредители Snapchat Эван Шпигель и Бобби Мерфи станут миллиардерами одновременно с тем, когда их компания достигнет публичной оценки в $ 25 миллиардов.Один парень, который не разделит их участи и славы — Реджи Браун, который учился с парнями в Стэнфорде. Он утверждает, что основная идея Snapchat с исчезающими фотографиями придумана лично ним.Браун подал иск против Шпигеля и Мерфи в 2013 году сразу после того, как он был вынужден уйти из компании из-за несправедливой участи.В четверг Snapchat впервые раскрыл информацию о том, что компания заплатила $ 157,8 млн наличными, чтобы рассчитаться с Брауном. Это одно из самых громких дел после конфликта Марка Цукерберга и Winklevosses о создании социальной сети Фейсбук.Идея приложения родилась весной 2011 года, согласно иску Брауна. Точное происхождение идеи он не помнит, но, кажется, что она возникла из разговора Брауна и Шпигеля во время учебы в Стэнфорде.Как показывают судебные документы, все три основателя были друзьями."Мы должны сделать приложение, которое оправляет сообщения с изображениями и удаляет их", - сказал Браун Шпигелю.Шпигель подметил, что это "идея на миллион".Тогда молодые парни пожали друг другу руки. "В ту ночь, они оба начали искать "кодера", который присоединиться к разработке приложения. Затем они начала интервью с рядом потенциальных программистов, в том числе и сокурсников из Стенфорда", согласно иску Брауна.В итоге, ребята создали приложение, и, как предполагал Браун, они будут иметь равные доли в деле. Но, в результате все оказалось не так.В феврале 2013 года, физическое лицо подало иск против нас. Наш предшественник и двое наших сотрудников в Верховном суде Лос-Анжереса утверждали, что мы использовали определенную интеллектуальную собственность., - заявил Snapchat в своем публичном признании. "В 2014 году стороны заключили мировое соглашение, которое регулирует все претензии между сторонами."В рамках соглашения, Snapchat согласился заплатить Брауну в общей сложности $ 157,5 млн наличными. Причем $ 50 млн было выплачено в 2014 году, остальная сумма денег передана в 2016 году. Snapchat удалось "выиграть" в этом деле, ведь изначально Браун требовал от компании $ 500 млн.

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