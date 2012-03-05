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Snapchat заплатил сооснователю $ 158 млн наличными для того, чтобы он исчез

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Старый Сегодня, 19:40
#1
Любитель
 
Имя: Александр
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Snapchat заплатил сооснователю $ 158 млн наличными для того, чтобы он исчез


Snapchat заплатили третьему соучредителю $ 158 млн наличными, чтобы он исчез.

Соучредители Snapchat Эван Шпигель и Бобби Мерфи станут миллиардерами одновременно с тем, когда их компания достигнет публичной оценки в $ 25 миллиардов.

Один парень, который не разделит их участи и славы — Реджи Браун, который учился с парнями в Стэнфорде. Он утверждает, что основная идея Snapchat с исчезающими фотографиями придумана лично ним.

Браун подал иск против Шпигеля и Мерфи в 2013 году сразу после того, как он был вынужден уйти из компании из-за несправедливой участи.

В четверг Snapchat впервые раскрыл информацию о том, что компания заплатила $ 157,8 млн наличными, чтобы рассчитаться с Брауном. Это одно из самых громких дел после конфликта Марка Цукерберга и Winklevosses о создании социальной сети Фейсбук.


Рождение Snapchat

Идея приложения родилась весной 2011 года, согласно иску Брауна. Точное происхождение идеи он не помнит, но, кажется, что она возникла из разговора Брауна и Шпигеля во время учебы в Стэнфорде.

Как показывают судебные документы, все три основателя были друзьями.

"Мы должны сделать приложение, которое оправляет сообщения с изображениями и удаляет их", - сказал Браун Шпигелю.

Шпигель подметил, что это "идея на миллион".

Тогда молодые парни пожали друг другу руки. "В ту ночь, они оба начали искать "кодера", который присоединиться к разработке приложения. Затем они начала интервью с рядом потенциальных программистов, в том числе и сокурсников из Стенфорда", согласно иску Брауна.

В итоге, ребята создали приложение, и, как предполагал Браун, они будут иметь равные доли в деле. Но, в результате все оказалось не так.



В феврале 2013 года, физическое лицо подало иск против нас. Наш предшественник и двое наших сотрудников в Верховном суде Лос-Анжереса утверждали, что мы использовали определенную интеллектуальную собственность., - заявил Snapchat в своем публичном признании. "В 2014 году стороны заключили мировое соглашение, которое регулирует все претензии между сторонами."

В рамках соглашения, Snapchat согласился заплатить Брауну в общей сложности $ 157,5 млн наличными. Причем $ 50 млн было выплачено в 2014 году, остальная сумма денег передана в 2016 году. Snapchat удалось "выиграть" в этом деле, ведь изначально Браун требовал от компании $ 500 млн.

Перевод специально для mmgp.ru
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