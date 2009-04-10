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После сильного отчета по занятости

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Старый Сегодня, 19:22
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трейдер
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Имя: Юрий
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После сильного отчета по занятости
После сильного отчета ADP о занятости в частном секторе США рынок, кажется, был подготовлен к выходу сильных данных по рынку труда в США, поэтому баланс реакции был смещен в сторону несколько завышенных требований. Рынок не обратил внимание на превысивший прогнозы рост показателя занятости, а сконцентрировался на увеличении уровня безработицы и слабом росте заработных плат, которые позволят ФРС в марте продолжать сидеть сложа руки с оглядкой на Дональда Трампа — тот спешит покорить мир серией своих чудачеств, вызывающих волну сопротивления и возмущения в среде здравомыслящей интеллигенции. Первые 100 дней 45-го президента, явно войдут в историю, впрочем, возможно, все так и задумывалось. В общем, доллар не вырос, а упал после выхода сильного отчета по занятости. Индикатором для него как всегда выступили рынок облигаций и рынок фьючерсов на ставку. Доходность 10-летних бондов упала на 3 пункта. Думается, текущая реакция рынка будет временной - если конечно рынок не имеет плана идти строго туда, куда вещает Белый дом (продавать доллар). При таком сценарии экономика на какое-то время может уйти на второй план.

Уровень безработицы в США в январе увеличился до 4.8% с декабрьских 4.7%; число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики составило 227 000, согласно отчету Министерство труда. Аналитики ожидали, что безработица в январе останется на уровне декабря в 4.7%, а число рабочих мест вырастет на 175 000. Декабрьский показатель роста новых рабочих мест был пересмотрен в сторону увеличения на тысячу до 157 000. Почасовая заработная плата в стране в январе составила $26, показав рост на 0.1% м/м и 2.5% г/г при прогнозе роста на 0.3% м/м и 2.8% г/г. В декабре она росла на 0.2% м/м и 2.8% г/г (пересмотрено с +0.4% м/м + 2.9% г/г ). Доля участия населения страны в рабочей силе в январе увеличилась до 62.9% с 62.7% в декабре, но показатель остается близок к минимальному за три десятилетия. Одним из обещаний Трампа было повышение этого значения. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и составила 34.4 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в январе повысилось на 5 000. Компании розничной торговли добавили 46 000 новых мест. В секторе развлекательных и гостиничных услуг показатель вырос на 34 000. Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 237 000 после роста на 165 000 в декабре. Число госслужащих понизилось на 10 000 человек.

Источник: Forexpf.Ru
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