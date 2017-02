CashToday Мастер

Tarveda Therapeutics привлекла $30 млн для нового класса эффективных лекарств от рака



Биофармацевтическая компания Tarveda Therapeutics Inc. из американского города Уотертаун (штат Массачусетс), которая открыла и успешно развивает продукт Pentarins в качестве нового поколения эффективных селективных лекарств от рака, привлекла $30 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования.



Текущий инвестиционный раунд был возглавлен новым инвестором – венчурной компанией Versant Ventures, с участием действующих инвесторов New Enterprise Associates, Novo A/S, NanoDimension и Flagship Pioneering. В рамках данного финансирования Гуидо Магни (доктор медицинских наук, доктор философии и управляющий партнер Versant Ventures) присоединится к совету директоров Tarveda Therapeutics.



Возглавляемая президентом и главным исполнительным директором Дрю Фромкиным, Tarveda Therapeutics разработала инновационный медицинский продукт Pentarins – новый класс эффективных селективных и миниатюризованных лекарственных средств с расширенными возможностями для целевого лечения массивных раковых опухолей.







Полученные средства компания планирует использовать для дальнейшего активного развития и масштабирования своей платформы Pentarin.



В ближайшие планы Tarveda Therapeutics входит завершение первого этапа безопасных исследований препарата PEN-221 на небольших парных рецепторах соматостатина (SSTR2), взятых у пациентов, у которых были обнаружены нейроэндокринные опухоли или мелкоклеточный рак легких. Кроме того, компания начнет вторую фазу исследований и проведет безопасное тестирование миниатюрного совместимого лекарственного препарата PEN-866 на топоизомеразах больных раком пациентов, а также займется разработкой дополнительных продуктов.



http://www.finsmes.com/2017/02/tarve...financing.html



