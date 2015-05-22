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Белорусская команда запускает круглосуточное видео в новом формате.

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Старый Сегодня, 18:40
#1
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Белорусская команда запускает круглосуточное видео в новом формате.


Сообщается, что запущена первая в мире 360 трансляция работающая в режиме нон-стоп под открытым небом. Создателем является команда Teleport из города Брест.

Работа над совмещением 360 видео и расширенной реальности велась на протяжении года. планируется разместить камеры во множестве городов, чтобы каждый пользователь мог увидеть любую точку планеты онлайн в любое время. Монетизироваться проект будет при помощи рекламодателей.

Примером круглосуточной работы стала трансляция из горнолыжного курорта в Казахстане. Там проходит Универсиада-2017.




В команде стартапа находиться 6 человек. В их дальнейших планах - изучить все возможности технологии и увеличить количество камер в наиболее интересных точках планеты.

С помощью приспособлений виртуальной реальности, в скором времени, все мы сможем оказаться на Бродвее или Красной Площади.

Первые инвестиции компания получила, продав 10% стартапа российскому инвестору. На данный момент ведется доработка ранней версии с минимальным функционалом и подготавливается сделка для второго этапа инвестиций.



По материалам источника
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 18:56.
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