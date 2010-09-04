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Новая технология позволит создавать LCD-дисплеи с рекордной плотностью пикселей

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Новая технология позволит создавать LCD-дисплеи с рекордной плотностью пикселей

За последние годы сфера производства дисплеев шагнула далеко вперёд: сегодня никого не удивляют экраны с разрешением 4K или даже 8K. В основном такое разрешение требуется для больших диагоналей, где плотность пикселей не играет большой роли. Но есть ещё одна область, где очень многое зависит от разрешения, - виртуальная реальность. При погружении в VR даже 4K-дисплея бывает недостаточно. Решить эту проблему может новая технология производства LCD-дисплеев Blue-Phase Liquid Crystal, позволяющая создавать экраны со значением плотности пикселей 1 500 ppi, что втрое выше показателей нынешних Retina-панелей в продукции Apple.

Современные жидкокристаллические экраны содержат тонкий слой нематических жидких кристаллов, через которые поступает белая светодиодная подсветка. Тонкоплёночные транзисторы обеспечивают требуемое напряжение, отвечающее за управление передачей света в каждом пикселе. Субпиксели в LCD-дисплеях содержат красный, зелёный и синий фильтры, использующиеся в комбинации для получения различных цветов. Белый цвет создается путём объединения всех цветов.

В LCD-дисплеях, изготовленных по новой технологии, сине-жидкокристаллическая фаза может быть изменена приблизительно в 10 раз быстрее, чем в обычных LCD-экранах. Благодаря суб-миллисекундному отклику, каждый светодиод передаёт цвет через жидкий кристалл, независимо от остальных и без необходимости в цветных фильтрах. Цвета светодиодов переключаются так быстро, что наши глаза могут объединять красный, зелёный и синий цвета для создания белого.

Таким образом, отпадает всякая необходимость в субпикселях разных цветов, поскольку очень быстрое мерцание одного может отобразить для человеческого глаза нужный цвет. Это позволяет при том же физическом размере экрана разместить втрое больше пикселей.

Данная технология существует с 2008 года, но только теперь исследователям удалось снизить рабочее напряжение до такого уровня, чтобы такие дисплеи могли соответствовать возможностям современных устройств. Следующим шагом будет создание рабочего прототипа - разработчики запланировали это на следующий год. В случае успеха технология Blue-Phase Liquid Crystal позволит LCD-дисплеям ещё долгие годы противостоять OLED-решениям.

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