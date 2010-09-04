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Кризис доверия: клиенты зря полагаются на банки

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Кризис доверия: клиенты зря полагаются на банки

Исследование выявило значительное несоответствие между взглядами клиентов и банкиров на уровень безопасности предоставляемых финансовых услуг.

Исследование компании Capgemini выявило значительное несоответствие между взглядами клиентов и банкиров на уровень безопасности предоставляемых финансовых услуг.

В исследовании приняли участие 7,6 тыс банковских клиентов и более 180 сотрудников высшего звена в сфере конфиденциальности персональных данных и безопасности в банках и страховых компаниях из восьми стран.

Исследование выявило следующее: 83% клиентов доверяют системам кибербезопасности банков и страховых компаний, в то время как лишь 21% банковских сотрудников высшего звена полностью уверены в возможности финучреждений выявить и защититься от кибератаки.



В то же время, для 65% потребителей уровень защиты персональных данных и безопасности является решающим фактором при выборе банка. 75% респондентов утверждают, что сменили бы банк, в котором обслуживаются, в случае утечки данных.

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Метки
банки, новости
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