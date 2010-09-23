Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,594 Благодарностей: 1,393 КП: 0.687

1 милиВТС равен одному доллару Мир криптовалют снова "гудит", цена Биткоина идет вверх и завоевывает новые высоты. И добралась до точки, которую многие энтузиасты Биткоина видели раньше, хотя и в течение короткого периода времени - 1 милиВТС стал наравне с $1.



Цена Биткоина, на нескольких биржах, преодолела отметку $ 1000, включая такие биржи как Bitfinex, Poloniex и Bitstamp. С учетом того как все развивается, пересечение этой отметки произошло вчера хотя Эрик Вурис (Erik Voorhees) и несколько других наблюдателей предсказывали, что это должно было произойти, по крайней мере, еще день назад.



Последний раз, когда была взята отметка $ 1000 – это было начало января 2017 года, но длилось все чуть более шести дней. Цена упала в связи с проведением проверок Национальным банком Китая ключевых бирж страны.



Что это значит?



Когда это произойдет, 1 мили ВТС к $ 1, благодаря прорыву $ 1000, станет проще рассчитывать его стоимость - 1/1000 Биткоин или 0,001 BTC – будет как единица расчета, особенно это хорошо для новых пользователей, для которых нахождение десятичных чисел довольно сложная задача.



Согласно Bitedge, мили биткоин популярен из-за того, что в уме легко посчитать сумму Биткоинов к другим национальным валютам. Это также окажет положительный эффект на использование Биткоина, поскольку торговцы и пользователи смогут быстрее, используя такую единицу расчета, посчитать свои расходы, чем они это делали раньше.



Эффект лунного нового года



Февраль для китайцев очень напряженный месяц, особенно в первые несколько дней, пока не ясно, что будет дальше, когда закончится их праздничный сезон, и они вновь полностью возобновлять свою деятельность.



Кажется, что нет каких-либо серьезных факторов, которые могли бы остановить цену от пересечения уровня $ 1000 в ближайшее время. Скорее всего, вопрос сейчас в том, будет ли цена на этой точке в течение очень долгого времени, или же в течение нескольких дней снова пойдет вниз, как это уже было в прошлом.



На момент написания статьи, рынок цифровой валюты также пересек отметку $ 16 млрд. по капитализации.



Перевод специально для MMGP.ru



Источник



Уникальность Цена Биткоина, на нескольких биржах, преодолела отметку $ 1000, включая такие биржи как Bitfinex, Poloniex и Bitstamp. С учетом того как все развивается, пересечение этой отметки произошло вчера хотя Эрик Вурис (Erik Voorhees) и несколько других наблюдателей предсказывали, что это должно было произойти, по крайней мере, еще день назад.Последний раз, когда была взята отметка $ 1000 – это было начало января 2017 года, но длилось все чуть более шести дней. Цена упала в связи с проведением проверок Национальным банком Китая ключевых бирж страны.Когда это произойдет, 1 мили ВТС к $ 1, благодаря прорыву $ 1000, станет проще рассчитывать его стоимость - 1/1000 Биткоин или 0,001 BTC – будет как единица расчета, особенно это хорошо для новых пользователей, для которых нахождение десятичных чисел довольно сложная задача.Согласно Bitedge, мили биткоин популярен из-за того, что в уме легко посчитать сумму Биткоинов к другим национальным валютам. Это также окажет положительный эффект на использование Биткоина, поскольку торговцы и пользователи смогут быстрее, используя такую единицу расчета, посчитать свои расходы, чем они это делали раньше.Февраль для китайцев очень напряженный месяц, особенно в первые несколько дней, пока не ясно, что будет дальше, когда закончится их праздничный сезон, и они вновь полностью возобновлять свою деятельность.Кажется, что нет каких-либо серьезных факторов, которые могли бы остановить цену от пересечения уровня $ 1000 в ближайшее время. Скорее всего, вопрос сейчас в том, будет ли цена на этой точке в течение очень долгого времени, или же в течение нескольких дней снова пойдет вниз, как это уже было в прошлом.На момент написания статьи, рынок цифровой валюты также пересек отметку $ 16 млрд. по капитализации.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Новости криптовалют и аналитика рынков __________________