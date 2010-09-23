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1 милиВТС равен одному доллару

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Старый Сегодня, 18:15
#1
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1 милиВТС равен одному доллару
Мир криптовалют снова "гудит", цена Биткоина идет вверх и завоевывает новые высоты. И добралась до точки, которую многие энтузиасты Биткоина видели раньше, хотя и в течение короткого периода времени - 1 милиВТС стал наравне с $1.

Цена Биткоина, на нескольких биржах, преодолела отметку $ 1000, включая такие биржи как Bitfinex, Poloniex и Bitstamp. С учетом того как все развивается, пересечение этой отметки произошло вчера хотя Эрик Вурис (Erik Voorhees) и несколько других наблюдателей предсказывали, что это должно было произойти, по крайней мере, еще день назад.

Последний раз, когда была взята отметка $ 1000 – это было начало января 2017 года, но длилось все чуть более шести дней. Цена упала в связи с проведением проверок Национальным банком Китая ключевых бирж страны.

Что это значит?

Когда это произойдет, 1 мили ВТС к $ 1, благодаря прорыву $ 1000, станет проще рассчитывать его стоимость - 1/1000 Биткоин или 0,001 BTC – будет как единица расчета, особенно это хорошо для новых пользователей, для которых нахождение десятичных чисел довольно сложная задача.

Согласно Bitedge, мили биткоин популярен из-за того, что в уме легко посчитать сумму Биткоинов к другим национальным валютам. Это также окажет положительный эффект на использование Биткоина, поскольку торговцы и пользователи смогут быстрее, используя такую единицу расчета, посчитать свои расходы, чем они это делали раньше.

Эффект лунного нового года

Февраль для китайцев очень напряженный месяц, особенно в первые несколько дней, пока не ясно, что будет дальше, когда закончится их праздничный сезон, и они вновь полностью возобновлять свою деятельность.

Кажется, что нет каких-либо серьезных факторов, которые могли бы остановить цену от пересечения уровня $ 1000 в ближайшее время. Скорее всего, вопрос сейчас в том, будет ли цена на этой точке в течение очень долгого времени, или же в течение нескольких дней снова пойдет вниз, как это уже было в прошлом.

На момент написания статьи, рынок цифровой валюты также пересек отметку $ 16 млрд. по капитализации.

Перевод специально для MMGP.ru

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
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