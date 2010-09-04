Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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PayPal – наиболее часто используемая служба онлайн-платежей

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PayPal – наиболее часто используемая служба онлайн-платежей

Auriemma Consulting Group (ACG) обнаружила, что PayPal является наиболее широко используемой службой онлайн-оплаты. Около 77% процентов опрошенных держателей карт знакомы с деятельностью PayPal, 62% из которых пользуются услугами компании.

Около 81% клиентов PayPal предпочитают пользоваться услугами компании для осуществления онлайн-трансакций, и 79% для всех сфер деятельности. Однако, банки имеют некоторые преимущества по сравнению с PayPal. Среди них: удобство приема платежей, выбор карты и простота использования.

Несмотря на высокие оценки, PayPal, по сравнению с конкурентами, вызывает меньше доверия: 80% доверяют лишь их основному банку, и только 55% сказали тоже самое о PayPal.

Большинство потребителей (56%), как правило, не желают направлять денежные депозиты на свои счета PayPal. Однако, в то время как банки пользуются большим доверием, 69% потребителей говорят, что они считают технологию защиты PayPal более эффективной.

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Метки
новости, платежная система
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