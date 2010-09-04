Barclaycard с VocaLink выпускают новое приложение для мобильных платежей

Barclaycard, платежное подразделение британского банка Barclays, в партнерстве с VocaLink выпустили приложение «Pay by Bank», позволяющее продавцам принимать мобильные платежи.
Приложение Pay by Bank позволит покупателям оплачивать товары и услуги с мобильного устройства без необходимости ввода деталей по кредитным и дебетовым картам.
Более половины онлайн-трансакций сегодня совершаются с помощью мобильных устройств. При этом, около 30% покупателей отказываются от покупки до завершения сделки.
Приложение Pay by Bank упрощает процесс проверки и помогает покупателям завершить покупку. Оплата принимается с банковского счета покупателя и направляется на счет продавца практически в режиме реального времени.
Платежи обрабатываются с использованием цифровых маркеров, которые шифруют финансовую информацию, гарантируя сохранность персональных данных клиентов, когда они делают покупки на сайте продавца.
Pay by Bank использует банковские методы защиты для проверки пользователя. В дополнение к этому, клиенты могут просматривать баланс своих счетов прежде, чем осуществить покупку.
Компании, уже использующие услуги платежного шлюза Barclaycard будут иметь возможность интегрировать оплату с помощью приложения Pay by Bank на своих веб-сайтах.
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