Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,273 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурент Uber, Grab инвестирует в развитие финтеха в Индонезии 700 млн долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:03
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,597
Благодарностей: 8,610
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Конкурент Uber, Grab инвестирует в развитие финтеха в Индонезии 700 млн долларов

Крупнейший южно-азиатский сервис для вызова авто, Grab, сообщил о намерении инвестировать 700 млн долларов в индонезийский рынок. Большинство этих средств будут направлены в сектор финтеха, в частности, в индустрию мобильных платежей и финансовых сервисов страны.

Компания Grab, расположенная в Сингапуре, твердо обосновавшаяся на рынках Сингапура, Малайзии, Тайланда, Филиппин и Вьетнама намеревается сделать большие инвестиционные вливания, чтобы усилить свое присутствие на индонезийском рынке, где компания и без того занимает твердую позицию.

Представители компании сообщили, что Grab планирует инвестировать 700 млн долларов в развитие финтех-приложений и сервисов, в частности, в плане их доступности для индонезийских жителей, большая часть которых лишены доступа к банковским услугам, но владеют смартфонами.

Из 250 млн жителей Индонезии, лишь 77 млн человек имеют банковские счета, поэтому финтех-инициативы развиваются в стране бурными темпами. Новый закон, принятый местным регулятором, упростит для финтех-стартапов условия запуска проекта.

Сооснователь Grab Энтони Тэн сообщил:

Нам этот этап представляется значимым: те, кто не имел доступа к банковским сервисам, получают его. Наша компания рассматривает этот проект, как большую возможность.

Источник: Cryptocoinsnews
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
доллар, рынке, сервис, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трампа призвали поддержать развитие финтеха upline Новости в мире финансов и инвестиций 86 27.12.2016 16:43
Grab привлек 750 миллионов долларов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 13 11.11.2016 19:16
Go-Jek - конкурент Uber привлек $550 млн для экспансии в Юго-Восточной Азии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.08.2016 02:31
Россия инвестирует 16 млрд долларов в энергетический комплекс Индонезии Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 12 24.05.2016 21:31
Uber инвестирует $1 млрд в развитие бизнеса в Индии chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.07.2015 23:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар doca75
Parenda.ru хайп или реальный бизнес
От doca75 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар bizneser
Пользователи Android Pay получат бесплатный проезд в общественном транспорте Лондона
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Blaze-Invest - blaze-invest.com
От Libertysex в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Avalanche
О золотом стандарте швейцарского франка
От Avalanche в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
ACFX - acfx.com
От AtlasCapitalFX в разделе «Компании без лицензии»
Аватар Obama
Меняю LiqPay RUR <=> WMR малыми дозами
От Obama в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube