Конкурент Uber, Grab инвестирует в развитие финтеха в Индонезии 700 млн долларов

Крупнейший южно-азиатский сервис для вызова авто, Grab, сообщил о намерении инвестировать 700 млн долларов в индонезийский рынок. Большинство этих средств будут направлены в сектор финтеха, в частности, в индустрию мобильных платежей и финансовых сервисов страны.
Компания Grab, расположенная в Сингапуре, твердо обосновавшаяся на рынках Сингапура, Малайзии, Тайланда, Филиппин и Вьетнама намеревается сделать большие инвестиционные вливания, чтобы усилить свое присутствие на индонезийском рынке, где компания и без того занимает твердую позицию.
Представители компании сообщили, что Grab планирует инвестировать 700 млн долларов в развитие финтех-приложений и сервисов, в частности, в плане их доступности для индонезийских жителей, большая часть которых лишены доступа к банковским услугам, но владеют смартфонами.
Из 250 млн жителей Индонезии, лишь 77 млн человек имеют банковские счета, поэтому финтех-инициативы развиваются в стране бурными темпами. Новый закон, принятый местным регулятором, упростит для финтех-стартапов условия запуска проекта.
Сооснователь Grab Энтони Тэн сообщил:
Нам этот этап представляется значимым: те, кто не имел доступа к банковским сервисам, получают его. Наша компания рассматривает этот проект, как большую возможность.
Источник: Cryptocoinsnews