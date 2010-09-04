Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,273 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин вернулся к курсу выше $1000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:01
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,787
Благодарностей: 2,152
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Биткоин вернулся к курсу выше $1000

Курс биткоина спустя почти месяц вновь преодолел психологический рубеж в $1000 и в настоящее время торгуется в районе $1012.

За два дня криптовалюта подорожала на 4,5%, пройдя путь от $967 до $1012-1021 (максимальный курс за последние сутки). За неделю биткоина прибавил в цене 10% или порядка $100.

Напомним, что в текущем году биткоин уже торговался на уровне выше $1000. В начале января криптовалюта стремительно дорожала и к 5 января достигла рекордного курса в $1150.

Но позднее на фоне новостей об ужесточении регулирования деятельности криптовалютных бирж в Китае биткоин обрушился на 20% до $895.

Дальнейшее движение курса криптовалюты зависит от нескольких факторов. Против роста биткоина играет риск того, что трейдеры предпочтут фиксировать прибыль и начнут распродавать криптовалютные активы.

К тому же, остается неопределенной судьба «мягкой развилки» системы биткоина Segregated Witness. Как подсчитал портал NewsBTC, за последнюю неделю предпочтения майнеров распределились поровну между решением, поддерживаемым разработчиками ядра Bitcoin Core, и альтернативным проектом Bitcoin Unlimited. Из 1000 блоков около 23,2% добыты пулами, поддерживающими Bitcoin Core, а 22,2% – пулами, выступающими за Bitcoin Unlimited.

Положительным фактором, играющим в пользу роста курса биткоина, является угасание волнений вокруг ситуации в Китае. «Рынок постепенно избавляется от страха, вызванного резкими действиями Народного банка Китая в отношении китайских бирж», – поделился с Coindesk исполнительный директор торговой платформы BitMEX Артур Хейс.

Общая рыночная капитализация системы биткоина недавно превысила $16,35 млрд.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин торгуется выше $730 Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 14 20.06.2016 19:04
Faucethouse - пятиминутник с таймером, за час до 1000 сатош и выше. michael-76 Бесплатное 2 20.05.2016 14:35
Продам Схема заработка. От 1000 $ в месяц и выше. Emix Инфопродукты, курсы и методы заработка 12 27.01.2015 20:22
Рубль вернулся к росту на нефти выше $65 и возможных интервенциях ЦБ dest Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.12.2014 17:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Pastrym - pastrym.biz - новая игра с вывод денег
От Ivan2321 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Vivo Y67 с 16-мегапиксельной фронтальной камерой появится в продаже в ноябре
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Анна Чернобай
«Башнефть» могли купить дороже на 4 млрд рублей
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Shamaxxx
Букмекерская трагедия
От Shamaxxx в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Вова Белый
PimpMyBycks.com - PimpMyBycks
От Вова Белый в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Commons
Sobot. Бот для Вконтакте, Одноклассников, Мой мир
От Commons в разделе «Софт»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube