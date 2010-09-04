Биткоин вернулся к курсу выше $1000

Курс биткоина спустя почти месяц вновь преодолел психологический рубеж в $1000 и в настоящее время торгуется в районе $1012.
За два дня криптовалюта подорожала на 4,5%, пройдя путь от $967 до $1012-1021 (максимальный курс за последние сутки). За неделю биткоина прибавил в цене 10% или порядка $100.
Напомним, что в текущем году биткоин уже торговался на уровне выше $1000. В начале января криптовалюта стремительно дорожала и к 5 января достигла рекордного курса в $1150.
Но позднее на фоне новостей об ужесточении регулирования деятельности криптовалютных бирж в Китае биткоин обрушился на 20% до $895.
Дальнейшее движение курса криптовалюты зависит от нескольких факторов. Против роста биткоина играет риск того, что трейдеры предпочтут фиксировать прибыль и начнут распродавать криптовалютные активы.
К тому же, остается неопределенной судьба «мягкой развилки» системы биткоина Segregated Witness. Как подсчитал портал NewsBTC, за последнюю неделю предпочтения майнеров распределились поровну между решением, поддерживаемым разработчиками ядра Bitcoin Core, и альтернативным проектом Bitcoin Unlimited. Из 1000 блоков около 23,2% добыты пулами, поддерживающими Bitcoin Core, а 22,2% – пулами, выступающими за Bitcoin Unlimited.
Положительным фактором, играющим в пользу роста курса биткоина, является угасание волнений вокруг ситуации в Китае. «Рынок постепенно избавляется от страха, вызванного резкими действиями Народного банка Китая в отношении китайских бирж», – поделился с Coindesk исполнительный директор торговой платформы BitMEX Артур Хейс.
Общая рыночная капитализация системы биткоина недавно превысила $16,35 млрд.
Источник
.