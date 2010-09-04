Токены биржи Bitfinex достигли максимальной стоимости с момента выпуска

Цена токенов BFX, выпущенных биржей Bitfinex после августовского взлома, достигла максимального уровня с момента эмиссии. Об этом сообщает Coindesk.
Напомним, что токены BFX были выпущены администрацией криптовалютной биржи Bitfinex в рамках плана по возмещению убытков клиентам, пострадавшим летом 2016 года в результате масштабного взлома. Так, со счетов всех клиентов было списано 36.067% активов. Одновременно с этим было осуществлено проведено зачисление токена BFX, дающего в будущем право на возмещение списанных средств.
После закрытия торговой сессии 2 февраля стоимость токенов, еще в декабре торговавшихся на уровне в $0.49, составила $0.768, что является максимальным показателем с момента их выпуска.
Отметим, что стоимость токенов начала расти 10 января, после осуществления очередной обратной конвертации токенов в доллары США. Объем конвертации составил 2% от общего объема выпущенных токенов.
Напомним, что в конце января этого года биржа Bitfinex подтвердила, что более 800 биткоинов, которые были похищены у нее в августе 2016 года, пришли в движение и оказались на других площадках.
Источник
.