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Минюст ищет покупателей на Лукьяновское и Львовское СИЗО

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Минюст ищет покупателей на Лукьяновское и Львовское СИЗО

По информации, полученной от первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой, министерство выставило на продажу Лукьяновский и Львовский следственные изоляторы.

Процедура продажи будет проводиться по принципу государственно-частного партнерства. Сам же инвестиционный конкурс планируется провести на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития.

Изначально будут собраны все поступившие проектные предложения, которые будут проанализированы. Затем победителю конкурса необходимо будет построить новое СИЗО, куда перевезут заключенных. Когда это будет выполнено, компания, выигравшая инвестконкурс, получит в собственность старые СИЗО.

Как рассказала первый замминистра юстиции, сроки конкурса не ограничены, а в министерстве уже имеется информация о возможных участниках инвестконкурса.

В течение двух ближайших месяцев, будет получено ориентировочное количество инвесторов, которые заинтересованы в проекте.

Параллельно с этим, начался сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. В Киеве его планирует построить в районе Ирпеня или Бучи, а во Львове – на базе Лычаковского исправительного центра №30. стоимость данных проектов может составить от $25 млн. до $30 млн.

Источник.
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