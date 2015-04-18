Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoCore Group - cryptocore-group.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:42
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 631
Благодарностей: 48
КП: 0.212
CryptoCore Group - cryptocore-group.com
Я не создатель/админ данного проекта.



CryptoCore Group

Качественный средник на лицензионном скрипте (GS Script). Работает с платежной системой Bitcoin.
✈ Старт: 01.02.17
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НАЧИНАЮЩИЙ 9% в день на 14 дней | Вклады от 10 USD до 500 USD
Депозит включен в выплаты.
БАЗОВЫЙ 1.5% в день на 28 дней | Вклады от 100 USD до 5000 USD
СПЕЦИАЛИСТ 2.1% в день на 56 дней | Вклады от 500 USD до 10000 USD
ПРЕМИУМ 3.5% в день на 112 дней | Вклады от 10000 USD до 50000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 50000 USD
Минимальная сумма для выплат: без ограничений
Принимает: Bitcoin
Тип выплат: ручные
Реф-программа: 5-2-1%
Техническая часть:
— Домен: NAMECHEAP INC., 31 jan 2017 - 31 jan 2019
— Хостинг: Global Frag Networks
— Скрипт: Gold Coders
— уникальный дизайн
— SSL сертификат (EssentialSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-02-01 - 2018-02-01)
— защита от DDoS
— мультиязычность
Посмотреть/Инвестировать: https://cryptocore-group.com/?ref=VIPMonitor


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Последний раз редактировалось VIPMonitor; Сегодня в 17:45.
VIPMonitor на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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