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Украинский стартап Jollylook за сутки собрал на Kickstarter более $90 000

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Старый Сегодня, 17:06
#1
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Украинский стартап Jollylook за сутки собрал на Kickstarter более $90 000


Украинский стартап Jollylook начал сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter с целью привлечь $15 000 на изготовление фотоаппаратов для мгновенных фотографий, но уже через сутки результаты превзошли самые смелые ожидания, превысивши сумму в 90 тысяч долларов.

Jollylook – раскладной фотоаппарат, полностью изготовленный из переработанной бумаги и картона. При этом в нем нет никакой электроники – одна лишь бумага, несколько линз и мини-картриджи для получения мгновенных фотографий.



Компактное, с винтажным дизайном в виде аккордеона устройство может быть как прекрасным сувениром, так и отличной игрушкой для детей. Один картридж позволяет получать 10 аналоговых снимков, цветных или черно-белых. Картриджи от Fujifilm можно менять неограниченное количество раз.

Кроме того, это экологически чистый продукт – производители уверяют, что используют значительно меньше материалов, чем в комплектации стандартного фотоаппарата. Корпус устройства, выдержка и диафрагма изготовлены из плотной бумаги и ламинированного картона. По словам разработчиков, фотокамера так же безопасна для окружающей среды, как банановая кожура.

Стоит данное устройство всего лишь 35 долларов, при этом пользоваться ним могут как взрослые, так и дети.



По словам автора, идея создать Jollylook у него возникла тогда, когда он демонстрировал своему сыну внутреннее строение и принцип действия аналоговой фотокамеры. Он подумал: ”Что если переделать сам корпус, чтобы он выполнял функцию камеры, и фотография получалась бы сразу?“. Как утверждает разработчик, основной целью было создать аналоговую камеру, которая была бы легкой в эксплуатации и размещалась бы в простом корпусе, надежно работала и позволяла получать моментальные результаты. С технологией мгновенной фотографии проблем не было – люди уже давно решили эту задачу.



Перед тем, как получить желаемый результат, разработчики сконструировали и протестировали множество прототипов. Сейчас пользователю достаточно нажать на кнопку – и через несколько минут он уже будет держать в руках фотографию с незабываемым моментом из своей жизни.

Краудфандинговая кампания по сбору средств будет продолжаться до начала марта. Серийное производство устройств запланировано начать в июне 2017 года.

По материалам ukrainian.voanews.com

https://text.ru/antiplagiat/58947b889eb93
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