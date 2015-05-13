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10 итальянских стартапов на 2017 году

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Старый Сегодня, 16:47
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10 итальянских стартапов на 2017 году

Сегодня я хотел бы привести 10 самый перспективных стартапов Италии. Раньше итальянцы всегда были позади Англии, Германии и Франции, но в 2017 году все должно поменяться, так как образовались действительно интересные компании. Я отобрал десятку самый интересных. Итак..


Стартап Majeeko, расположенный в Риме, привлек 475 тыс евро (в два раунда) для своей платформы по созданию профессионыльных полномасштабных сайтов с одним нажатием кнопки. Организовала Симона Голкик в 2015 году


Credimi, расположенный в Милане, привлёк 8 млн евро от местных инвестор для кредитования малых и средних предприятий. В компании работают лучшие работники в области финансов, технологий, управления рисками и ведением бизнеса. Организовал компанию Игнатий Рокко в сентябре 2015 года.


Voverc, расположенный в Риме, привлёк 410 тыс евро (в два посевных раунда) от LVenture Group и других местных инвесторов для своей облачной системы связи (см фото). Компанию дает возможность корпоративным клиентам общаться посредством облака – звонки, сообщения и видеосвязь. Компания создал Лоренцо Сканни в феврале 2015 года.


Стартап Artemest, расположенный в Милане, привлек $1.2 миллиона от местных бизнес-ангелов для своей онлайн платформы по выбору домашнего декора. Компания дает возможность встретиться с лучшими итальянскими дизайнерами найти то, что необходимо для Вашего дизайна квартиры. Организовал Artemest Марко Пустини в сентябре 2015 года


inVRsion, расположенный Милане, привлек 600 тыс. евро от местных бизнес ангелов для своей VR-библиотеки, в которой находятся самые реалистичные VR-материалы. Основал Матхью Эспозито в 2015 году.


Стартап Euklid, расположенный в Милане, привлёк 10 миллионов евро от местный бизнес-ангелов для своей платформы с применением искусственного интеллекта для Bitcoin и Blockchain. Euklid это сложная платформа для автоматического принятия торгов. Основал в 2015 году Антонио Симионэ.


Стартап Scuter, расположенный в Риме, привлек 245 тыс. евро (в два посевных раунда) от неизвестных инвесторов для своей сервиса по прокату и обмену смарт-самокатов, дабы сделать Рим мобильным. Основан в 2015 году Гайнмаксо Карновале.


Стартап RiskAPP, расположенный в Ломбардии (Милан), подал заявку на привлечение средств частным итальянским венчурным фондам для своей уникальной страховой платформы, которая анализирует риски в бизнес-процессе. RiskAPP использует данные как для запуска новых компаний, так и поддерживает уже существующий бизнес.

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венчурные инвесторы, привлечение инвестиций, стартап, стартап названия, финансирование стартапа
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