Зарубежный букс MatClick.

MatClick
- новый зарубежный букс.
Ссылка для регистрации: https://www.matclick.com/?ref=Harmatiy
Админ: Ayesha Khan
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Букс с недорогими кликами и недорогим апгрейдом
Сейчас все клики по 0,001 $. В день бывает около 10 реклам
На данный момент проходит акция - 10 центов за 1 реферала. Деньги можно сразу вывести. Акция продлится до достижения количества пользователей до 10 000. На момент написания на проекте их есть 1726 .
При апгрейде вам начислят 1000 кредитов на размещение рекламы (стоимость 2,20 $)
Все бонусные начисления проходят в ручном режиме.
Функции аренды рефералов нет.
Платежные системы - Payza, PayPal, Payeer. Скоро обещают подключить Bitcoin
Минималка - 1,00 $
Выплата на протяжении суток от момента заказа. Моя первая выплата: