OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,918 Благодарностей: 582 КП: 0.136

Мобильное приложение из Японии для денежных переводов работает без ID и комиссии



Весной этого года в Японии начнет свою работу горячо ожидаемый многими японцами стартап Кяш (



Стартап Kyash был основан в 2015 году и последние 2 года занимался своим развитием. Сейчас он представляет собой сервис, очень схожий с кошельком мобильной оплаты, который позволяет своим пользователям делать денежные переводы, а также платежные расчеты без взимания комиссии с пользователя. Визитной карточкой этого мобильного приложения является простота в его использовании. Если вы к примеру, скачаете это приложение на свой смартфон зарегистрируетесь в качестве клиента сервиса, то вы сможете начать его использовать немедленно.



После того как Kyash в июле 2015 года привлёк финансирование на своё развитие в размере 1,5 млн долл. США, то уже 14 декабря прошлого года он смог привлечь более масштабное финансирование на сумму приблизительно в 8,7 млн долл. США в серии А. В этом раунде финансирования участвовали такие японские компании как: Jafco, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ITOCHU Corporation, Dentsu Digital Holdings, Mizuho Capital и SMBC Venture Capital.



Денежные переводы и расчеты с помощью виртуальных карт



В современной Японии, те компании, которые имеют дело с денежными переводами обычно должны регистрироваться в качестве так называемых "агентов денежных переводов". Тем не менее, в стране есть много ограничений, налагаемых на таких агентов денежных переводов и к примеру, при денежном переводе от них требуется зачислять 100% сумму пересылаемых денег получателю и моментально, в качестве аванса. А кроме того, если вы открываете счет в каком-либо платежном сервисе, то от вас потребуют пройти такую же идентификацию, как и при открытии счета в обычном банке. В результате, время и денежные расходы связанные с запуском такого платежного сервиса и получением для себя клиентов, просто непомерно высоки.



Но в случае со стартапом Kyash, для облегчения бремени регулирования, сервис платежей определен в качестве "оплаты через авансовый платеж". Платежная система Kyash может быть использована в качестве авансового способа оплаты при котором используются подарочные сертификаты и ваучеры, а также телефонные карты оплаты. Подобным образом эта система также может быть использована и для денежных переводов. И поскольку денежные средства на аккаунте открытом в системе Kyash не могут быть выведены в качестве валюты, то и подтверждение личности становится ненужным.



Пользователи в системе могут указывать получателей своих денежных переводов используя ID таких социальных сетей как Фейсбук и приложение для смартфонов LINE. Также можно переводить деньги, указав адреса электронной почты получателей. А если, к примеру, обе стороны будут пользователями системы Kyash, то они смогут просто считывать QR-коды друг у друга для осуществления транзакции. Также стартап планирует в скором времени запустить функцию, которая будет отображать на экране смартфона список рядом находящихся пользователей Kyash через Bluetooth.



Уже сейчас этот стартап позиционирует себя в качестве эмитента МПС Виза поскольку он в состоянии мгновенно выпустить предоплаченную виртуальную карту Виза после регистрации в этом сервисе. Также, если вы привяжите банковские карты Виза и МастерКард при прохождении регистрации в этом сервисе и пополните счёт, то вы сможете осуществлять денежные переводы и оплачивать расходы через эту систему.



Планируется, что Kyash в будущем будет выпускать пластиковые карты. И когда это произойдет, то они будут приниматься в приблизительно 44 млн торгово-сервисных предприятиях работающих с платежной системой Виза, подобно обычным кредитным картам (это будут сайты электронной коммерции как внутренних так и зарубежных магазинов).



С помощью данного метода авансового платежа, которые использует стартап Kyash, то нет никаких ограничений на максимальную сумму, которая может храниться на виртуальной карте. Однако, максимальная сумма пополнения ограничена 87 000 долл. США, а сумма одной транзакции денежного перевода ограничивается до 870 долл. США.



Прибыль стартапа получаемая без взимания комиссии с переводов



Система Kyash не взимается с пользователей комиссий за любые транзакции. Так откуда же тогда берется прибыль?



При пополнении пользователями виртуальной карты, Kyash оплачивает комиссионный сбор компании выпустившей кредитную карту. Однако, если виртуальная карта используется пользователем при своих покупках в торгово-сервисных предприятиях работающих с МПС Виза, то наоборот - Kyash получает свою денежную комиссию. И разница с этих комиссиях и формирует прибыль стартапа.



У этого стартапа имеются возможности обрабатывать свои платежи самостоятельно. Он разработал свою собственную систему запросов кредитной истории для проверки достоверности зарегистрированных кредитных карт и кредитных обязательств клиентов. По словам генерального директора стартапа Kyash г-на Шиничи Такатори (Shinichi Takatori): "Как правило, если вы осуществляете процессинг с помощью системы другой компании, то это будет стоить около 1% комиссионных. И поскольку у нас нет этой платы, то разница в комиссиях будет немного положительной в нашу пользу."



Построение адаптивной инфраструктуры для перевода средств



Господини Шиничи задает высокие стандарты развития своей компании, заявляя следующее: "Мы хотели бы стать в Японии новой инфраструктурой для перевода средств населением страны." Несмотря на конкурентов действующих на этом рынка как тот же LINE Pay, г-н Шиничи утверждает, что "тот факт, что Kyash не принадлежит никакой какой-либо экономической структуре является нашей силой".



Господин Шиничи также намекает на будущие перспективы, когда стартап Kyash сможет функционировать больше как тот же виртуальный банк. В таком случае при банковской гарантии система Kyash позволит пользователю держать на депозите 50% внесенных на счет средств, а остальными пользоваться при надобности. В результате в таком банке большая часть денег будет оставаться в Kyash, формируя больший баланс активов.



При таком ощутимом денежном потоке, стартапу только останется создать соответствующие инструменты для оценки рисков профилей торго-сервисных предприятий и это может стать услугой для денежных переводов этих ТПП. Как отмечает г-н Шиничи: "У нас есть бизнес-потенциал развития при взимании определенной платы за транзакции и зачисления."





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589474120eaa0 Весной этого года в Японии начнет свою работу горячо ожидаемый многими японцами стартап Кяш ( Kyash ), который связан с денежными транзакциями. В проводимой по этому поводу рекламной компании говорится о легкой регистрации, при которой нет необходимости проходить какую-либо идентификацию или процесс проверки - поэтому целью этого стартапа станет получение в свою базу до 1 миллиона зарегистрированных пользователей в течение первого года после запуска.Стартап Kyash был основан в 2015 году и последние 2 года занимался своим развитием. Сейчас он представляет собой сервис, очень схожий с кошельком мобильной оплаты, который позволяет своим пользователям делать денежные переводы, а также платежные расчеты без взимания комиссии с пользователя. Визитной карточкой этого мобильного приложения является простота в его использовании. Если вы к примеру, скачаете это приложение на свой смартфон зарегистрируетесь в качестве клиента сервиса, то вы сможете начать его использовать немедленно.После того как Kyash в июле 2015 года привлёк финансирование на своё развитие в размере 1,5 млн долл. США, то уже 14 декабря прошлого года он смог привлечь более масштабное финансирование на сумму приблизительно в 8,7 млн долл. США в серии А. В этом раунде финансирования участвовали такие японские компании как: Jafco, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ITOCHU Corporation, Dentsu Digital Holdings, Mizuho Capital и SMBC Venture Capital.В современной Японии, те компании, которые имеют дело с денежными переводами обычно должны регистрироваться в качестве так называемых "агентов денежных переводов". Тем не менее, в стране есть много ограничений, налагаемых на таких агентов денежных переводов и к примеру, при денежном переводе от них требуется зачислять 100% сумму пересылаемых денег получателю и моментально, в качестве аванса. А кроме того, если вы открываете счет в каком-либо платежном сервисе, то от вас потребуют пройти такую же идентификацию, как и при открытии счета в обычном банке. В результате, время и денежные расходы связанные с запуском такого платежного сервиса и получением для себя клиентов, просто непомерно высоки.Но в случае со стартапом Kyash, для облегчения бремени регулирования, сервис платежей определен в качестве "оплаты через авансовый платеж". Платежная система Kyash может быть использована в качестве авансового способа оплаты при котором используются подарочные сертификаты и ваучеры, а также телефонные карты оплаты. Подобным образом эта система также может быть использована и для денежных переводов. И поскольку денежные средства на аккаунте открытом в системе Kyash не могут быть выведены в качестве валюты, то и подтверждение личности становится ненужным.Пользователи в системе могут указывать получателей своих денежных переводов используя ID таких социальных сетей как Фейсбук и приложение для смартфонов LINE. Также можно переводить деньги, указав адреса электронной почты получателей. А если, к примеру, обе стороны будут пользователями системы Kyash, то они смогут просто считывать QR-коды друг у друга для осуществления транзакции. Также стартап планирует в скором времени запустить функцию, которая будет отображать на экране смартфона список рядом находящихся пользователей Kyash через Bluetooth.Уже сейчас этот стартап позиционирует себя в качестве эмитента МПС Виза поскольку он в состоянии мгновенно выпустить предоплаченную виртуальную карту Виза после регистрации в этом сервисе. Также, если вы привяжите банковские карты Виза и МастерКард при прохождении регистрации в этом сервисе и пополните счёт, то вы сможете осуществлять денежные переводы и оплачивать расходы через эту систему.Планируется, что Kyash в будущем будет выпускать пластиковые карты. И когда это произойдет, то они будут приниматься в приблизительно 44 млн торгово-сервисных предприятиях работающих с платежной системой Виза, подобно обычным кредитным картам (это будут сайты электронной коммерции как внутренних так и зарубежных магазинов).С помощью данного метода авансового платежа, которые использует стартап Kyash, то нет никаких ограничений на максимальную сумму, которая может храниться на виртуальной карте. Однако, максимальная сумма пополнения ограничена 87 000 долл. США, а сумма одной транзакции денежного перевода ограничивается до 870 долл. США.Система Kyash не взимается с пользователей комиссий за любые транзакции. Так откуда же тогда берется прибыль?При пополнении пользователями виртуальной карты, Kyash оплачивает комиссионный сбор компании выпустившей кредитную карту. Однако, если виртуальная карта используется пользователем при своих покупках в торгово-сервисных предприятиях работающих с МПС Виза, то наоборот - Kyash получает свою денежную комиссию. И разница с этих комиссиях и формирует прибыль стартапа.У этого стартапа имеются возможности обрабатывать свои платежи самостоятельно. Он разработал свою собственную систему запросов кредитной истории для проверки достоверности зарегистрированных кредитных карт и кредитных обязательств клиентов. По словам генерального директора стартапа Kyash г-на Шиничи Такатори (Shinichi Takatori): "Как правило, если вы осуществляете процессинг с помощью системы другой компании, то это будет стоить около 1% комиссионных. И поскольку у нас нет этой платы, то разница в комиссиях будет немного положительной в нашу пользу."Господини Шиничи задает высокие стандарты развития своей компании, заявляя следующее: "Мы хотели бы стать в Японии новой инфраструктурой для перевода средств населением страны." Несмотря на конкурентов действующих на этом рынка как тот же LINE Pay, г-н Шиничи утверждает, что "тот факт, что Kyash не принадлежит никакой какой-либо экономической структуре является нашей силой".Господин Шиничи также намекает на будущие перспективы, когда стартап Kyash сможет функционировать больше как тот же виртуальный банк. В таком случае при банковской гарантии система Kyash позволит пользователю держать на депозите 50% внесенных на счет средств, а остальными пользоваться при надобности. В результате в таком банке большая часть денег будет оставаться в Kyash, формируя больший баланс активов.При таком ощутимом денежном потоке, стартапу только останется создать соответствующие инструменты для оценки рисков профилей торго-сервисных предприятий и это может стать услугой для денежных переводов этих ТПП. Как отмечает г-н Шиничи: "У нас есть бизнес-потенциал развития при взимании определенной платы за транзакции и зачисления."Перевод специально для mmgp.ru источник

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