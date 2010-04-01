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Возврат 100% реферальных отчислений в RoboForex

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Обсуждение сервисов по возврату части спреда (ребейт сервисы), а также реферальные предложения частных трейдеров. Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений
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Старый Сегодня, 16:23
#1
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 288
КП: 0.066
Возврат 100% реферальных отчислений в RoboForex
Здравствуйте. Для всех клиентов компании RoboForex, которые зарегистрируются через меня, устанавливаю возврат партнерского вознаграждения в размере 100%

Начисление вознаграждения производится автоматически раз в сутки на Ваш торговый счет. Все деньги можно как пускать в оборот, так и свободно выводить любым удобным способом.

Для получения вознаграждения, Вы регистрируетесь по моей партнерской ссылке в компании и сообщаете мне личным сообщением номер Вашего счета. Я проверяю, зарегистрирован ли данный счет через меня, как партнера и выставляю Вам 100% возврата партнерских начислений.

Так же имеется возможность открыть счет через меня, даже если у Вас уже зарегистрирован личный кабинет в компании. Для этого надо при открытии нового счета, указать мой код партнера.

Кто хочет воспользоваться данным предложением пишите в личные сообщения.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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