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Возврат 100% реферальных отчислений в RoboForex
Здравствуйте. Для всех клиентов компании RoboForex, которые зарегистрируются через меня, устанавливаю возврат партнерского вознаграждения в размере 100%
Начисление вознаграждения производится автоматически раз в сутки на Ваш торговый счет. Все деньги можно как пускать в оборот, так и свободно выводить любым удобным способом.
Для получения вознаграждения, Вы регистрируетесь по моей партнерской ссылке в компании и сообщаете мне личным сообщением номер Вашего счета. Я проверяю, зарегистрирован ли данный счет через меня, как партнера и выставляю Вам 100% возврата партнерских начислений.
Так же имеется возможность открыть счет через меня, даже если у Вас уже зарегистрирован личный кабинет в компании. Для этого надо при открытии нового счета, указать мой код партнера.
Кто хочет воспользоваться данным предложением пишите в личные сообщения.
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