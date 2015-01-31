Потребительские цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось

В связи с ростом минимальной зарплаты до уровня в 3200 гривен, в Украине начнется новый виток инфляции из-за повышения потребительского спроса граждан. Правление НБУ решило закрепить учетную ставку на уровне 14% годовых. Следовательно, такая ставка нацелена на удержание инфляции в период с 2017-го по 2018-й год.
Исходя из данных Национального банка Украины, потребительская инфляция приостановилась до 12,4%, что намного лучше по сравнению с 2015 годом, когда она составляла 43,3%. Основным фактором ослабления инфляции было то что наблюдалось большое предложение сырых продуктов питания, а вот факторами роста стали новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рост цен на нефть, что в свою очередь стало причиной удорожания бензина.
Но, невзирая на множество положительных факторов, под конец 2016-го года и вначале 2017-го инфляционное давление увеличилось, из-за множества ситуативных явлений. Первым фактором стало то, что начало года является неблагоприятным для деловой активности, что в свою очередь привело к уменьшению валютной выручки в стране. Вторым фактором можно назвать, наличие высокой гривневой ликвидности у экспортеров, после возмещения им 16 миллиардов гривен НДС.
Прогноз по инфляции на 2017 год пересмотрели с 8% до уровня в 9,1%. Это произошло в первую очередь из-за увеличения минимальной зарплаты до 3200 гривен. После принятия правительством этого решения уровень инфляции увеличится по причине роста потребительского спроса.
Инфляция на протяжении года будет на высоком уровне в течение начала года, из-за эффекта статической базы. В свою очередь прогноз по инфляции на 2018 год остается неизменным - 6%.
Специально для mmgp.ru