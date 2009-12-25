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Курс биткойна в Нигерии составил 1600 долларов shutterstock_561624265

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Старый Сегодня, 16:12
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Курс биткойна в Нигерии составил 1600 долларов shutterstock_561624265

Нигерия проявляет сегодня ненасытный аппетит к Биткойну. Курс биткойна на NairaEx, одной из ведущих криптовалютных бирж в стране, достиг 1600 долларов. Учитывая то, что в среднем на мировых рынках курс составляет чуть выше 1100 долларов, ситуация вызывает много вопросов. Биткойномания, охватившая в настоящее время нигерийское население, имеет ряд причин, однако нельзя с точностью утверждать, какая именно из них повлияла на столь внезапный подъем спроса на криптовалюту.

Нередко в некоторых регионах биткойн торгуется по чуть более высоким ценам. В Китае, например, в среднем цена биткойна на 5 % выше, чем на европейских и американских биржах. Индийские биржи прошли через подобную ситуацию, когда спрос на биткойн был низколиквиден. Нигерия, однако, бьет все рекорды, разница в цене здесь гораздо выше, чем можно было бы ожидать.

Хотя это служит хорошим предзнаменованием для криптовалюты, действительно интересно, что движет этим внезапным спросом. Кроме того, неясно, почему при такой разнице в курсе, спрос остается на прежнем уровне.

Только на прошлой неделе биткойнов в Нигерии было продано на сумму, эквивалентную 1,3 миллионам долларов, согласно Trail Blazers Nigeria – ошеломляющее количество. И это только данные по LocalBitcoins, не включающие объемы торгов биржи NairaEx. Интересно отметить, что в настоящее время на LocalBitcoins цена на биткойн почти такая же, как на NairaEx.

Объяснением может служить широкое распространение Интернета и технологий в стране в течение нескольких последних лет, что, в конечном счете, привело к увеличению принятия криптовалюты. Существует также угроза MMMGlobal, которая в настоящее время принимает только биткойны в качестве способа оплаты. Даже при том, что многие люди знают, что МММ – это схема Понци, нигерийцы продолжают инвестировать в эту программу.

Возможно, самый большой сдвиг в сторону принятия Биткойна происходит из-за растущего числа продавцов, принимающих биткойн-платежей в Нигерии. Благодаря компании BitPesa становится легче использовать криптовалюту для бытовых нужд. Недавно компания запустила новую функцию, позволяющую Нигерийским компаниям переводить средства своим китайским партнерам по сети Биткойн.

Также местные СМИ освещают Биткойн в очень позитивном ракурсе. Статья о Satoshipay местного издания Nigeria Today объясняет, как любой человек может зарабатывать деньги с помощью Биткойна.

Все признаки указывают на светлое будущее для Биткойна в Нигерии, хотя очевидно, что столь высокая разница в курсе не может сохраняться долго.

Источник: Themerkle
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биржа, биткоин, криптовалюта, курс
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