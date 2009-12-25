Конфиденциальность Биткойна получает “провальную оценку” в 2016 году – отчет об угроз

Открытый проект Bitcoin Privacy (OBPP) опубликовал сегодня последнее исследование конфиденциальности Биткойна, проведенное в 2016 году и определяющее ключевые точки уязвимости в экосистеме. В новом докладе группы показано, что биткойн-пользователи по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами конфиденциальности их личных данных.
Состоящий из разработчиков и исследователей Биткойна, OBPP ранее занимался вопросами конфиденциальности биткойн-кошельков, с 2015 года выпустив две публикации на эту тему.
Последний отчет определяет четыре основных угрозы, с которыми сталкивались биткойн-пользователи за прошедший год. К ним относятся повторное использование биткойн-адресов, привязывание сетевой идентичности к определенному биткойн-адресу и связывание адресов посредством сетевой активности.
Публикация говорит об одном из ключевых основополагающих аспектов Биткойна как такового, учитывая, что цифровая валюта предоставляет возможность анонимного, открытого доступа к переводу денег по всему миру. Для некоторых финансовая конфиденциальность является одной из первоначальных причин, по которой они обратились к криптовалюте.
В исследовании подчеркивается, что риски кибербезопасности могут подорвать эти характеристики, так же, как и то, что регуляторами могут быть приняты меры по снижению угрозы, связанной с ними. OBPP рекомендует использование сети Tor или аналогичных инструментов, помогающих избежать необходимости привязывать свои личные данные к конкретному узлу.
Один из авторов доклада Кристов Атлас оценил качество прайваси в экосистеме сегодня как “очень плохое”. Он утверждает:
“Практические меры по усовершенствованию конфиденциальности на данный момент практически прекращены. В целом, я бы дал этой области провальную оценку”.
Атлас подчеркнул свою убежденность в том, что неприкосновенность частной жизни должна быть приоритетом для компаний, предлагающих инструменты для сделок в Биткойне.
Источник: Сoindesk