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Конфиденциальность Биткойна получает “провальную оценку” в 2016 году – отчет об угроз

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Конфиденциальность Биткойна получает “провальную оценку” в 2016 году – отчет об угроз

Открытый проект Bitcoin Privacy (OBPP) опубликовал сегодня последнее исследование конфиденциальности Биткойна, проведенное в 2016 году и определяющее ключевые точки уязвимости в экосистеме. В новом докладе группы показано, что биткойн-пользователи по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами конфиденциальности их личных данных.

Состоящий из разработчиков и исследователей Биткойна, OBPP ранее занимался вопросами конфиденциальности биткойн-кошельков, с 2015 года выпустив две публикации на эту тему.

Последний отчет определяет четыре основных угрозы, с которыми сталкивались биткойн-пользователи за прошедший год. К ним относятся повторное использование биткойн-адресов, привязывание сетевой идентичности к определенному биткойн-адресу и связывание адресов посредством сетевой активности.

Публикация говорит об одном из ключевых основополагающих аспектов Биткойна как такового, учитывая, что цифровая валюта предоставляет возможность анонимного, открытого доступа к переводу денег по всему миру. Для некоторых финансовая конфиденциальность является одной из первоначальных причин, по которой они обратились к криптовалюте.

В исследовании подчеркивается, что риски кибербезопасности могут подорвать эти характеристики, так же, как и то, что регуляторами могут быть приняты меры по снижению угрозы, связанной с ними. OBPP рекомендует использование сети Tor или аналогичных инструментов, помогающих избежать необходимости привязывать свои личные данные к конкретному узлу.

Один из авторов доклада Кристов Атлас оценил качество прайваси в экосистеме сегодня как “очень плохое”. Он утверждает:

“Практические меры по усовершенствованию конфиденциальности на данный момент практически прекращены. В целом, я бы дал этой области провальную оценку”.

Атлас подчеркнул свою убежденность в том, что неприкосновенность частной жизни должна быть приоритетом для компаний, предлагающих инструменты для сделок в Биткойне.

Источник: Сoindesk
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Метки
биткоин, криптовалюта, новости
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