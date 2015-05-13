Стартап Scytl привлек $13 млн для своей платформы онлайн-голосования

Компания Scytl, расположенная в Барселоне (Испания), привлекла $13 миллионов для своей системы онлайн-голосования.
Среди инвесторов были такие мощные венчурные фирмы как Vulcan Capital (многомиллиардное инвестиционное подразделение Microsoft), английский фонд Balderton Capital, местный венчурный фонд Nauta Capital, Sapphire Ventures, Adams Street Partners (старейший американский фонд с капиталов в $20 млрд).
Scytl собирается использовать привлечённые средства для развития своего онлайн-сервиса. Компания хочет сосредоточится на тех сегментах рынка, которые нуждаются в высокой степени безопасности, а именно: профсоюзы, политические партии, различные проф. Организации.
Стартап организовал Пере Валлес (сейчас генеральный директор) и Даном Грахамом ( сейчас финансовый директор) в 2001 году.
Scytl участвовал в выборах в 47 странах мира и управляет 80% всех онлайн голосований в гос.секторе.
Сегодня Scytl – это мировой лидер в предоставлении современного безопасного электронного голосования. Технология Scytl на 100% безопасна и защищена международными патентами.
Напомню, что Scytl в прошлом году создала компанию OpenSeneca , для шифрования данных избирателей, которая базируется на Telefonica (предоставляет услуги моб. связи).
Друзья, что Вы скажите по этому поводу? Может компания выйти на мировой рынок онлайн-голосования?
Специально для MMGP.RU
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