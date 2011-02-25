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Девальвация рубля.

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Старый Сегодня, 14:02
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,263
Благодарностей: 17,160
КП: 0.274

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Девальвация рубля.
Источники "Известий", близкие к кругам ЦМ и Минфина сообщили, что ЦБ начнет ежедневные покупки валюты на бирже с 6 февраля по 5 марта, с будущего понедельника. Объём закупок будет составлять всю сумму дополнительных доходов бюджета от продажи нефти при превышении заложенной в бюджет цены $40 за баррель. Если нефть будет дешевле, то валюта будет продаваться.
Специалисты ожидают, что объём продаж рублёвой массы составит 6,3 млрд в день, если, конечно, нефть внезапно не подешевеет.
При ежедневной, стабильной покупке 100 000 долларов ежедневно, девальвация рублю будет обеспечена.
ЦБ и Минфин уже несколько дней назад говорили, что рубль переоценен и девальвация в размере 10% была бы уместна.
А теперь нашелся прекрасный инструмент, который позволит пополнить резервы и сбить спесь с рубля, который вдруг попытался подрасти.
Специально для MMGP.ru
__________________
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putoran на форуме  
Старый Сегодня, 14:07
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 530
Благодарностей: 236
КП: 0.276
Re: Девальвация рубля.
великолепно! наш дорогой минфин нашёл прекрасный инструмент, чтобы
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
сбить спесь с рубля, который вдруг попытался подрасти.
я не экономист, может, это всё к лучшему... но звучит это как-то не очень хорошо)
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назаревич на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
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