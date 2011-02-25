Девальвация рубля.

Источники "Известий", близкие к кругам ЦМ и Минфина сообщили, что ЦБ начнет ежедневные покупки валюты на бирже с 6 февраля по 5 марта, с будущего понедельника. Объём закупок будет составлять всю сумму дополнительных доходов бюджета от продажи нефти при превышении заложенной в бюджет цены $40 за баррель. Если нефть будет дешевле, то валюта будет продаваться.
Специалисты ожидают, что объём продаж рублёвой массы составит 6,3 млрд в день, если, конечно, нефть внезапно не подешевеет.
При ежедневной, стабильной покупке 100 000 долларов ежедневно, девальвация рублю будет обеспечена.
ЦБ и Минфин уже несколько дней назад говорили, что рубль переоценен и девальвация в размере 10% была бы уместна.
А теперь нашелся прекрасный инструмент, который позволит пополнить резервы и сбить спесь с рубля, который вдруг попытался подрасти.
Специально для MMGP.ru