Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла почти в 3 раза

Согласно данным Facebook о финансовых результатах за 4 квартал и 2016 год в целом, квартальная выручка компании составила $8,81 млрд, чистая прибыль – $3,57 млрд. Годовая выручка Facebook выросла на 54% до $27,64 млрд, чистая прибыль – на 177% (в 2,8 раза) до $10,22 млрд.
Квартальная выручка от рекламы составила $8,6 млрд, показав рост на 53% в сравнении год к году. Из них 84% приходилось на мобильные устройства – на 4% больше, чем годом ранее.
За год Facebook заработал на рекламе $26,89 млрд – на 57% больше, чем в 2015 году.
По итогам 4 квартала самые высокие показатели роста рекламной выручки наблюдались в США и Канаде: с $2,85 млрд до $4,44 млрд. Европа принесла компании $2,03 млрд, Азиатско-Тихоокеанский регион – $1,34 млрд, оставшаяся часть мира – $832 млн.
На конец 4 квартала месячная аудитория Facebook превысила 1,86 млрд человек, показав рост на 17% в годовом сравнении. Из них 1,74 млрд составляют мобильные пользователи – на 21% больше, чем годом ранее.