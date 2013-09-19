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Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла почти в 3 раза

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Старый Сегодня, 13:59
#1
Любитель
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 451
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Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла почти в 3 раза
Согласно данным Facebook о финансовых результатах за 4 квартал и 2016 год в целом, квартальная выручка компании составила $8,81 млрд, чистая прибыль – $3,57 млрд. Годовая выручка Facebook выросла на 54% до $27,64 млрд, чистая прибыль – на 177% (в 2,8 раза) до $10,22 млрд.

Квартальная выручка от рекламы составила $8,6 млрд, показав рост на 53% в сравнении год к году. Из них 84% приходилось на мобильные устройства – на 4% больше, чем годом ранее.

За год Facebook заработал на рекламе $26,89 млрд – на 57% больше, чем в 2015 году.

По итогам 4 квартала самые высокие показатели роста рекламной выручки наблюдались в США и Канаде: с $2,85 млрд до $4,44 млрд. Европа принесла компании $2,03 млрд, Азиатско-Тихоокеанский регион – $1,34 млрд, оставшаяся часть мира – $832 млн.

На конец 4 квартала месячная аудитория Facebook превысила 1,86 млрд человек, показав рост на 17% в годовом сравнении. Из них 1,74 млрд составляют мобильные пользователи – на 21% больше, чем годом ранее.

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Последний раз редактировалось Stas0n; Сегодня в 14:02.
Stas0n на форуме  
Старый Сегодня, 14:01
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла почти в 3 раза
вроде обещают 2 миллиарда пользователей в этом году и это без китая
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roma66 на форуме  
Старый Сегодня, 14:04
#3
Любитель
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 451
Благодарностей: 68
КП: 0.171
Автор темы Re: Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла почти в 3 раза
Цитата:
Сообщение от roma66 Посмотреть сообщение
вроде обещают 2 миллиарда пользователей в этом году и это без китая
Будем следить за этим... тем временем подзакупил акций, неплохую динамику показывали
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