Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,251 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple начнет производство iPhone в Индии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:54
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 530
Благодарностей: 236
КП: 0.276
Apple начнет производство iPhone в Индии
Apple выбрала город Бангалор для производства телефонов. Сборкой смартфонов будет заниматься тайваньская Wistron Corp.



Американская корпорация Apple начнет производить смартфоны iPhone в Индии в конце апреля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра информационных технологий штата Карнатака Приянка Харжа.

Apple выбрала город Бангалор для производства телефонов. Сборкой смартфонов будет заниматься тайваньская Wistron Corp.

«iPhone компании Apple будут производиться в Бангалоре и будут нацелены на внутренний рынок», — заявил Харж.

Сейчас Apple принадлежит доля менее чем 5% на рынке смартфонов в Индии. По прогнозам IDC, в 2017 году Индия обгонит США и станет вторым по величине после Китая рынком смартфонов.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
назаревич на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple сократит производство iPhone на 10% Insider J Новости технологий и интернета 3 09.01.2017 10:18
Apple инвестирует в собственное производство на территории Индии Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 15 11.11.2016 17:35
СМИ: Apple начнет продажи новых моделей iPhone и iPad 18 марта moskva Новости технологий и интернета 1 17.02.2016 00:07
СМИ узнали о планах Apple сократить производство новых iPhone на 30% Саша Чакки Новости технологий и интернета 1 10.01.2016 15:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OmRam
С днем рождения, ArtCool
От OmRam в разделе «Поздравления»
Аватар Rain1
Пчёлки и Винни-пух
От Rain1 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Counter Strike 1.6 И Киберспорт
От SHINOBI в разделе «Ставки на киберспорт»
Аватар VictorSamus
ЦБ подал заявление о банкротстве банка «Транспортный»
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар James Lebron
Страны с самыми большими штрафами для водителей
От James Lebron в разделе «Авто»
Аватар dengov
Эксперты допустили падение нефтяных цен ниже $10 за баррель
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube