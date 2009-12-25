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QIWI присоединилась к Ассоциации Финтех

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QIWI присоединилась к Ассоциации Финтех

Сергей Солонин, глава Группы QIWI назначен на должность генерального директора Ассоциации ФинТех, образованной в конце 2016 г. Банком России, Сбербанком, Банком ВТБ, Альфа Банком, Газпромбанком, Банком «Открытие», Национальной системой платежных карт и QIWI Банком.

Как стало известно из пресс-релиза компании QIWI, Ассоциация уже прошла государственную регистрацию, и приступила к работе.В рамках деятельности Ассоциации, Группа QIWI будет участвовать в создании единого пространства для платежей физических и юридических лиц, а также разработке и внедрении наиболее перспективных технологий в следующих областях:

Идентификация и менеджмент цифровой идентичности
Продукты, основанные на технологии распределенного реестра
Платформы для платежей физических и юридических лиц
Открытый API

Деятельность Ассоциации предполагает взаимодействие с организациями-партнерами — с учетом профиля их деятельности. Интерес к работе с Ассоциацией уже проявляют финтех-стартапы, технологические компании и профильные образовательные учреждения.

«Уникальная для России концепция функционирования Ассоциации объединяет не только участников рынка, но и регулятора и экспертное сообщество в рамках единой коммуникационной и технологической платформы. Именно такой формат уже успел доказать свою эффективность в организации финтех-хабов по всему миру», — сообщил Сергей Солонин, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

Напомним, ранее, во время конференции “Регулирование криптовалют в России”, Алексей Архипов, директор по криптотехнологиям компании Qiwi, сообщил, что компания не оставила проект эмиссии битрубля. По его словам, проект проходит стадию реконфигурации и будет реализован, возможно, уже в этом году.

QIWI — платежный сервис, с 58 млн клиентов, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 16,5 млн виртуальных кошельков и более 163 000 терминалов и точек приема платежей.

По материриалам Bankir.ru
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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 13:48.
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Метки
qiwi, банк, криптовалюты, платежная система
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