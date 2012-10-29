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Как писать неформатированный html код?

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Старый Сегодня, 13:03
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Как писать неформатированный html код?
Привет всем. У меня есть сайт на вордпресс. Сайт посвящен "сайтостроению". Вот, я там выкладываю уроки по html. Как примеры, я в уроках пишу куски html кодов. Вопрос: как сделать, чтобы эти куски кодов не преобразовывались, а так и оставались в виде кода? Надеюсь, вы понимаете..

Если непонятно, приведу пример: я на сайте хочу, чтобы пользователи увидели "<p>Параграф</p>". Но когда я сохраняю, то теги <p> не видны. А нужно, чтобы были видны.

Я бы показал пример, который нашел на каком-то сайте, но не могу вставить ссылку..

Есть, конечно, вариант заменять эти скобочки <> символами типа &lt;
Но, сами понимаете..
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