Компания Luxoft приобрела украинского поставщика IT и телеком-решений







Один из лидеров мирового рынка аутсорсинга в IT-сфере компания Luxoft заявила о приобретении украинской IT-компании IntroPro, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов в телекоммуникационной сфере и медиа, сообщается на официальном сайте Luxoft.



Согласно сообщению, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров медиа-контента – клиентов компании, число которых увеличивается последние несколько лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.



Цитата: "Мы очень рады приветствовать IntroPro в семье Luxoft. IntroPro является важным дополнением к нашим текущим предложениям в сегменте телекоммуникаций и медиа, так как она является лидером в доставке и распространении высококачественных надёжных видеотехнологий"



Основными направлениями деятельности компании IntroPro являются разработка встраиваемых систем, техническое обслуживание и услуги по поддержке программных решений заказчика, разработка программных продуктов.



Компания IntroPro имеет офисы в Хобокене (Нью-Джерси), Лос-Анджелесе (Калифорния) и Киеве (Украина). Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке.



Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года компания Luxoft была



Luxoft является лидером на рынке аутсорсинга в области IT. Начиная с 2005 года, компания предоставляет в Украине услуги по разработке программного обеспечения для компаний как мирового, так и местного уровня из офисов в Киеве, Одессе и Днепре. Количество сотрудников Luxoft в украинских центрах разработки составляет более 3 тыс. человек.



