tiktakprofit - tiktakprofit.com

Старт 03.02.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Уважаемые инвесторы, конечно, любой из вас заинтересованы в получении высокой прибыли за счет надежного метода, который, конечно, логично. Мы можем материализовать ваши пожелания, чтобы вы могли испытать радость и иметь Beter жизнь. Мы способны обеспечить высокую прибыль для вас, с помощью безопасной и безопасный метод, обладая профессиональным и опытным персоналом.
Мы собираемся представить вам фактический и надежный способ для получения прибыли. В этом методе, мы могли бы гарантировать высокий диапазон прибыли для вас. Это самый безопасный и надежный способ заработать высокую прибыль через Интернет. В настоящее время мы инвестировали значительные суммы на эту работу, и нам удалось получить разумную прибыль с помощью этого метода в около 5 лет.
На рынке Hyip, каждая программа представляет получение прибыли метод вам. Факт ; однако, является то, что многие из них не имеет никакой программы и метод в связи с этим. Некоторые другие программы используют метод, как Forex, чтобы заработать прибыль, которая требует высокого уровня специальности, и они не в состоянии принести вам высокую ежедневную прибыль, даже в самом лучшем положении. Действительно, отсутствие возможности в обеспечении реальной прибыли является основной причиной закрытия таких программ.
Вы, также, можете инвестировать в эту программу и заработать высокую прибыль в каждый день. Стоит отметить, что с помощью метода, который мы предлагаем, большинство дней, прибыль больше, чем то, что мы должны платить инвесторам
Планы :
Цитата:
104% - 120% AFTER 1 DAYS
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 104.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 106.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 108.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 112.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 120.00
1110%-138% AFTER 2 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 110.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 112.00
Plan 3 $551.00 - $1500.00 118.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 126.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 138.00
124%-180% AFTER 4 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 124.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 128.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 140.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 156.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 180.00
156%-268% AFTER 8 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 156.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 164.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 188.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 220.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 268.00
Принимает : PerfectMoney Скрипт :Check GoldCoders' HYIP Manager License
tiktakprofit.com - Licensed Дизайн : Уникальный Реферальная система : 5% Минимальный вклад : $25 Выплаты : Инстант SSL : GeoTrust Inc. DDOS защита : Cloudfare