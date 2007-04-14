Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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tiktakprofit - tiktakprofit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:56
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 67,572
Благодарностей: 3,744
КП: 0.018

награды Ветеран MMGP.RU 
tiktakprofit - tiktakprofit.com
Tik Tak Profit


Старт 03.02.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Уважаемые инвесторы, конечно, любой из вас заинтересованы в получении высокой прибыли за счет надежного метода, который, конечно, логично. Мы можем материализовать ваши пожелания, чтобы вы могли испытать радость и иметь Beter жизнь. Мы способны обеспечить высокую прибыль для вас, с помощью безопасной и безопасный метод, обладая профессиональным и опытным персоналом.
Мы собираемся представить вам фактический и надежный способ для получения прибыли. В этом методе, мы могли бы гарантировать высокий диапазон прибыли для вас. Это самый безопасный и надежный способ заработать высокую прибыль через Интернет. В настоящее время мы инвестировали значительные суммы на эту работу, и нам удалось получить разумную прибыль с помощью этого метода в около 5 лет.
На рынке Hyip, каждая программа представляет получение прибыли метод вам. Факт ; однако, является то, что многие из них не имеет никакой программы и метод в связи с этим. Некоторые другие программы используют метод, как Forex, чтобы заработать прибыль, которая требует высокого уровня специальности, и они не в состоянии принести вам высокую ежедневную прибыль, даже в самом лучшем положении. Действительно, отсутствие возможности в обеспечении реальной прибыли является основной причиной закрытия таких программ.
Вы, также, можете инвестировать в эту программу и заработать высокую прибыль в каждый день. Стоит отметить, что с помощью метода, который мы предлагаем, большинство дней, прибыль больше, чем то, что мы должны платить инвесторам
Планы :

Цитата:
104% - 120% AFTER 1 DAYS
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 104.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 106.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 108.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 112.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 120.00

1110%-138% AFTER 2 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 110.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 112.00
Plan 3 $551.00 - $1500.00 118.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 126.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 138.00


124%-180% AFTER 4 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 124.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 128.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 140.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 156.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 180.00


156%-268% AFTER 8 DAYS
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $150.00 156.00
Plan 2 $151.00 - $550.00 164.00
Plan 3 $551.00 - $1550.00 188.00
Plan 4 $1551.00 - $3550.00 220.00
Plan 5 $3551.00 - $5550.00 268.00


Принимает : PerfectMoney
Скрипт :Check GoldCoders' HYIP Manager License
tiktakprofit.com - Licensed
Дизайн : Уникальный
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $25
Выплаты : Инстант
SSL : GeoTrust Inc.
DDOS защита : Cloudfare


>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

02.03.17 07:55 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U11844441 from U1825364. Batch: 162865325. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to tiktakprofit.com User gsmonitor.
__________________
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TheGOLDskull на форуме  
Старый Сегодня, 12:00
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,610
Благодарностей: 11,789
КП: 0.195

награды Нострадамус 
Re: tiktakprofit - tiktakprofit.com
Tik-Tak , ну и название , школота на яжку собирает или леденцы тик-так . Даже открывать не стал
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visokP на форуме  
Старый Сегодня, 12:08
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,579
Благодарностей: 767
КП: 0.458
Re: tiktakprofit - tiktakprofit.com
Вроде вчера стартанул, моников набрал, посмотрим
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