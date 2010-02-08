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Трамп готовится к торговой войне с Германией

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Старый Сегодня, 11:44
#1
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Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
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Трамп готовится к торговой войне с Германией
Отношения США с Германией продолжают накаляться. Во вторник администрация Дональда Трампа "бросила перчатку", обвинив Берлин в манипуляциях с заниженным курсом евро.
Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро в интервью Financial Times заявил, что единая европейская валюта превратилась в "негласное подобие немецкой марки".
По словам Наварро, курс евро "существенно занижен" - за два года он рухнул на 25% к доллару на фоне рекордной в истории программы денежной эмиссии ЕЦБ.
Обвал евро позволяет Германии наращивать экспорт и "наживаться" за счет США, а также партнеров по ЕС - прежде всего, периферийных стран еврозоны, которые меньше экспортируют и хотели бы видеть более высокий курс своей валюты.

Германия же была главным препятствием на пути заключения соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, сказал Наварро, добавив, что позиция Берлина "похоронила" эту идею.
Еще дальше пошел кандидат на пост посла США в Брюсселе Тед Маллок, неделю назад заявивший, что зона евро находится в состоянии агонии, а единая европейская валюта "может прекратить свое существование в ближайшие год-полтора".
Сам Трамп за 5 дней до инаугурации предсказал в интервью Bild, что канцлер Германии Ангела Меркель "не протянет долго", а страны евросоюза побегут "на выход" вслед за Великобританией.
Политика Трампа находится в одном ряду угроз для будущего ЕС вместе с "радикальным исламом", ответил на выпады Вашингтона во вторник глава президент Еврокомиссии Дональд Туск.
"Дезинтеграция Европейского союза приведёт не к восстановлению какой-то мифической, полной суверенности участников блока, но к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая", - цитирует Туска Reuters.
Европейский союз займется поиском других торговых партнеров, если США начнут проводить политику протекционизма, заявил во вторник глава Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.
«Европа не должна сидеть сложа руки и ждать, что произойдет дальше. Мы должны двигаться вперед, в том числе и в сфере торговли». Если же США, традиционный экономический и политический партнер ЕС, выберет путь протекционизма, то сообщество определенно «должно будет найти новых торговых партнеров», - сказал Дейсселблум в интервью телеканалу RTL.
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