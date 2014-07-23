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Иностранные компании начали выводить бизнес из Китая

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Старый Сегодня, 11:29
#1
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Иностранные компании начали выводить бизнес из Китая
Отмена налоговых льгот и рост стоимости рабочей силы лишают Китай привлекательности в глазах все большего числа зарубежных инвесторов.



Ведущий мировой производитель жестких дисков для компьютеров американская компания Seagate закрыла в январе 2017 года свое предприятие в городе Сучжоу, которое обеспечивало занятость около 2 000 китайских работников.

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, Seagate далеко не единственный и не первый иностранный инвестор, решивший покинуть Китай.

Согласно исследованию, проведенному фирмой Bain & Company совместно с Американо-китайской торговой палатой, примерно четверть из 532 членов палаты уже закрыли свои производства в этой стране или собираются сделать это в ближайшее время.

Главными причинами набирающего силу оттока иностранных инвесторов из КНР называют все более высокие налоги на предпринимательскую деятельность иностранцев, быстрый рост стоимости рабочей силы и растущую конкуренцию со стороны местных производителей.

После 37 лет присутствия на китайском производственном рынке в 2015 году закрыла здесь все свои телевизионные заводы японская корпорация Panasonic. В ноябре 2016 года Sony продала свою долю в предприятии по производству электронной бытовой техники в Гуанчжоу. Тогда же объявил о закрытии бизнеса в Китае известный британский производитель массовой одежды Marks & Spencer.

Чуть ранее в список покинувших Китай вошли такие известные фирмы, как Metro AG, L'Oreal, Microsoft, Sharp, Revlon

Цитата:
«Китай сегодня уже не нуждается так остро, как раньше, в иностранных компаниях, чтобы получить доступ к передовым технологиям и капиталам»
- говорит профессор гонконгского Китайского университета Чун Тайлюн. Именно поэтому, считает профессор, правительство постепенно отменяет налоговые льготы, которые прежде предоставлялись иностранным фирмам.

Косвенно в подкрепление этого мнения высказался официальный представитель министерства торговли КНР Шэнь Даньян, обвинивший «некоторые западные корпорации» в стремлении «делать быстрые деньги» в Китае и в том, что они начали «испытывать неудобство от работы в усложняющейся деловой обстановке».

До 2007 года, напоминает гонконгская газета, компании, получавшие инвестиции из-за рубежа, облагались сниженным 15-процентным подоходным налогом, в то время как остальные китайские компании отчисляли в бюджет 33% от дохода. С 2008 года эта льгота отменена, в стране принята единая для всех предприятий ставка налогообложения 25%.

Кроме того, зарубежные предприниматели отмечают ужесточение китайских требований к высокотехнологичным иностранным предприятиям. В частности, инвесторы негативно отзываются об одобренном в ноябре 2016 года законе о новых требованиях в сфере компьютерной безопасности. Из-за этого закона многие технологические компании посчитали, что их ждет близкое закрытие или ограничение их деятельности в Китае.

Поэтому, как показывает исследование, проведенное Американо-китайской торговой палатой, иностранные инвесторы все чаще переводят бизнес в другие развивающиеся азиатские страны.

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Метки
бизнес, инвестиции, китай, налоги
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