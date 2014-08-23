1) название ПАММ-счета: ПАММ-счет 1082070 (Alfa-Forex) https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/12002
2) дата создания ПАММ-счета: 25.11.2016г.;
3) валюта ПАММ-счета: EUR;
4) краткая информация об управляющем : Вячеслав Караваев, 33 года, опыт торговли на рынке форекс с августа 2007 года;
5) капитал управляющего: 501 EUR
6) оферта ПАММ-счета: 30% прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 50 EUR, вывод от 10 EUR, штрафы отсутствуют, торговый интервал 1 день;
7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете: интрадей торговля, валютная пара eur/usd максимальный риск на сделку - 5% от депозита, одновременно открываю до 6 скользящих сделок, план по прибыли на торговый день - 2,5 %;
8) описание мани-менеджмента: работа ведется с минимальным риском, возможна рабочая плавающая просадка до 30%, загрузка депозита до 40%.
9) контактная информация управляющего: почта: Alfa1082070@yandex.ru
10) ПАММ-счетов до этого не открывалось.