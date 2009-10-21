Ext.Guru Эффективная монетизация браузерных расширений

Еxt.guru - инновационная система монетизации браузерных расширений.
Мы занимаем передовые позиции и являемся самой перспективной площадкой в данной сфере.
Предлагаем платформу, в которой есть все для прочной основы выгодного сотрудничества.
Досконально учитывая малейшие детали, наша профессиональная команда разработала прозрачную и очень эффективную систему.
Ненавязчивая, уместная и в тоже время прибыльная реклама — вот в чем уникальность нашей системы.
Еxt.Guru. предоставляет более 10 видов монетизации: Ретаргетинг, Контекстная реклама, In-text, Брендирование, Видео Преролл, Баннеры, Whitespace,Таргет Поп, Search. Кроме того каждый партнер может выбрать подходящую для него модель монетизации будь то легкий, средний или жесткий метод.
Наши преимущества:
Еxt.Guru.- реальный гарант максимальной прибыли. Без малейших усилий вы можете обеспечить себе высокий заработок.
Выплаты проводятся по запросу. Без задержек и без минимальной суммы.
Выберите платежную систему, которая для вас предпочтительна.
Легкий и удобный интерфейс полностью обеспечит комфорт вебмастеров.
Наша система не конфликтует с другими системами, так что вы можете смело рассчитывать на дополнительный доход.
Отзывчивая служба поддержки оперативно ответит на все интересующие вас вопросы.
Полное отсутствие ограничений по GEO.
Детальная статистика в реальном времени. Сбои и помехи в системе исключены.
Выгодная Реферальная Программа.
Индивидуальный подход. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения.
Вывод
Еxt.Guru знает какая монетизация окажется для вас предельно выгодной, правильной и комфортной.
С нами прибыльно, качественно и эффективно!
Присоединяйтесь к нам!!
Узнайте как заработать здесь и сейчас!
Skype: extguru
support@ext.guru
extguru@jabber.ru
ICQ: 654784658