ПАММ-счет Huracan:10001135 (ICE FX)

Управляемый Счет Huracan:10001135 (ICE FX)
Дата создания: 01.02.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD
Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 1 000 USD
Максимальная просадка за неделю: 55%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Инвестор
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 500 USD
Вознаграждение управляющего: 40% (60% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 5%
Анкета трейдера
Тип торговой системы: внутри дня, пробои
Торгуемые инструменты: в основномXAU/USD, также иногда используются такие пары как EUR/USD,GBP/USD,EUR/JPY,AUD/JPY,AUD/USD,AUD/CAD
Приемы по увеличению риска: возможно одно усреднение, не мартингейл
Прошлые счета: неизвестно
Дополнительно
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Обзор форекс-брокера ICE FX
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