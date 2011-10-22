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ПАММ-счет Huracan:10001135 (ICE FX)

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Старый Сегодня, 10:33
#1
Форекс-блогер
 
Аватар JASumy
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2011
Сообщений: 3,055
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КП: 0.563
ПАММ-счет Huracan:10001135 (ICE FX)
Управляемый Счет Huracan:10001135 (ICE FX)

Дата создания: 01.02.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD

Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 1 000 USD
Максимальная просадка за неделю: 55%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)


Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 500 USD
Вознаграждение управляющего: 40% (60% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 5%

Анкета трейдера

Тип торговой системы: внутри дня, пробои
Торгуемые инструменты: в основномXAU/USD, также иногда используются такие пары как EUR/USD,GBP/USD,EUR/JPY,AUD/JPY,AUD/USD,AUD/CAD
Приемы по увеличению риска: возможно одно усреднение, не мартингейл
Прошлые счета: неизвестно

Дополнительно:
Обзор форекс-брокера ICE FX
Мониторинг счетов ICE FX
Ветка ICE FX на этом форуме

Инвестировать в счет:
Huracan
__________________
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JASumy вне форума  
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