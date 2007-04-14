Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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truebluehyip - truebluehyip.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 10:29
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 67,571
Благодарностей: 3,744
КП: 0.018

награды Ветеран MMGP.RU 
truebluehyip - truebluehyip.net
BITEON


Старт 03.02.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в truebluehyip.net. Здесь вы можете полностью изменить свою жизнь во всех областях! Наша компания делает деньги, используя различные инструменты. Мы приглашаем инвесторов со всего мира, чтобы принять участие в нашей высокой прибыльной инвестиционной программы онлайн. Вместо того чтобы использовать интернет-банк и кредитные карты кредиты, мы настоятельно рекомендуем вам попробовать наш сервис. Вот, один будет иметь хорошую возможность освободить себя от долга truebluehyip.net имеет много экспертов Мониторинг Форекс и облигаций рынков, сделать возможным для вас, чтобы заработать деньги без каких-либо хлопот. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, и попробовать себя в нашу Службу поддержки, чтобы сделать вашу жизнь изменится, навсегда!
Планы :

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125% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $500000.00 125.00

250% After 7 Days
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1500% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $500000.00 1500.00

5% Hourly For 24 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $20.00 5.00

Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
truebluehyip.net - Licensed

Реферальная система : 3%
Минимальный вклад : $5
SSL : COMODO CA Limited


>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

Operation date: 03 Feb 2017 09:20
Operation ID: 299971594
Operation type: transfer
Shop: truebluehyip.net
Status: success
Debited: 70.00 $
Credited: 70.00 $

Bill number in store: ZQO4UOGWH9N7TRIT11NYT2R309XIXQWG
__________________
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Старый Сегодня, 10:36
#2
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,576
Благодарностей: 767
КП: 0.458
Re: truebluehyip - truebluehyip.net
Диз бабуленция, проценты не реальные ну и т.д. весь набор следующий
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Старый Сегодня, 10:43
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,855
Благодарностей: 4,852
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: truebluehyip - truebluehyip.net
депозит:

03.02.17 06:38 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U13037019 from U1294xxx. Batch: 162858722. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to truebluehyip.net User all-hyips.info.
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Старый Сегодня, 10:56
#4
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,670
Благодарностей: 4,463
КП: 0.005
Re: truebluehyip - truebluehyip.net
у меня не открывает
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