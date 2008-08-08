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Страшное будущее торговых площадок: хакеры атакуют биржи

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Старый Сегодня, 09:56
#1
Специалист
 
Имя: Зайчег
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Страшное будущее торговых площадок: хакеры атакуют биржи
Так его обрисовали на форуме по кибербезопасности. Страшная вещь, на самом деле. Гораздо более страшная, чем простое хищение денег», — заявил бывший замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Андрей Курило

Хакеры могут пойти атакой на биржи. В российском ЦБ сделали мрачный прогноз страшного будущего торговых площадок.

В Банке России полагают, что хакеры могут переориентироваться с кредитных организаций на биржи. Об этом на форуме по кибербезопасности заявил руководитель центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ Дмитрий Фролов. А бывший замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Андрей Курило высказался так: «Встала система, куда двигаться дальше? Назад? Вперед? Какие-то операции пропали, как восстановить их? Страшная вещь, на самом деле. Гораздо более страшная, чем простое хищение денег».

Насколько биржи уязвимы для хакеров?

Анатолий Клепов
президент компании «АНКОРТ»

«Хакеры сейчас (это официальные данные) имеют прибыль около 500 млрд долларов и больше. Они имеют на вооружении практически такие же средства по мощности, которые раньше имели службы. Если они там могут скрывать пароли, 56 млрд паролей в секунду, с помощью компьютеров, которые можно купить в обычных, в общем-то, магазинах. Конечно, все системы сейчас — биржи, они, конечно, не были готовы к такой, в общем-то, защите. Огромное количество вопросов связано еще и с тем, что очень много информации хранится в разных мобильных телефонах у брокеров. И хакеры входят туда, почему руководство Google говорило: «Не храните эту информацию в мобильных телефонах». Фактически действует очень сильно человеческий фактор. Биржи используют компьютеры. Компьютеры тоже же имеют излучение. Например, с экрана компьютера там обычного можно считать, за несколько сот метров, стоя вдали там от биржи, например. Тоже такие системы и были. Атаки хакеров сейчас становятся почти на уровень как со спецслужбами. Вот в чем опасность. Они же тоже получают такие огромные, в общем-то, деньги, где-то больше, чем наркоторговцы и торговцы нелегальным оружием. Защитить все можно, но, к сожалению, как вот показывает большой опыт, гром не грянет, мужик не перекрестится. Люди, зная это, не вкладывают деньги в защиту и думают: «Авось пронесет».

Впрочем, есть и иная точка зрения. Профессор ВШЭ и президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган полагает, что торговые площадки способны защитить себя от хакеров. По крайней мере, Московская биржа.


Евгений Коган
управляющий директор компании «Московские партнеры»

«Во-первых, мне очень радостно, что на нашей бирже завелись свои ванги. Раз у нас есть свои надежные предсказатели, по всей видимости, значит, мы уже защищены, вооружены, потому что предупреждены. Это первое. Теперь второе. На бирже работают очень сильные профессионалы, и вообще Московская биржа, лично на мой взгляд, весьма неплохо вооружена в плане компьютеров и в плане технологий. Лично мне кажется, что не так просто будет хакерам куда-то залезть. Хотя знаете, неисповедимы пути Господни, и хакеры — такие существа, которые залезут в любую щель. Все закрыть невозможно. Ну и наконец, третье. Плохо это будет, катастрофа будет, если действительно хакеры залезут и что-то сделают и устроят там какой-то коллапс и так далее. Да, это действительно неприятно, это очень будет мешать. В частности, это будет способствовать, скажем так, снижению доверия к финансовым институтам, в частности, к бирже. Это действительно очень неприятно, но если мы это будем оценивать по шкале ужас-ужас-ужас или просто ужас, нет, это просто ужас, не более того. Почему? У биржи есть опыт, когда возникали какие-то критические ситуации, просто-напросто отмены сделок или приостановки торгов. Поэтому в критических ситуациях всегда есть план Б, я в этом убежден. Еще раз, потому что я очень хорошо знаю биржевиков наших, вы знаете, там есть очень много ярких, сильных, грамотных профессионалов. Поэтому я не думаю, что ребята, так сказать, не имеют хорошего плана Б. 100% имеют».

Год назад первый зампред ЦБ Сергей Швецов предупредил об опасности распространения компьютерных систем инвестконсультирования, так называемых робо-эдвайзеров. Он рассказал, что хакер может послать вирус, который посоветует, например, покупать акции «Газпрома». Тот, кто об этом знает, сможет открыть короткую позицию и заработать.
https://cont.ws/@contemplator/511712
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