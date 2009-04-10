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Венесуэла: xроники пикирующей экономики Гиперинфляция кажется недостаточно головокружительной? Добавьте к ней абсурдную денежную реформу. Именно к такому рецепту прибег президент Венесуэлы Николас Мадуро на рубеже 2016 и 2017 годов.



Поздней осенью взлет цен (в месяц на 50% и выше) в Венесуэле достиг уровня гиперинфляции. По данным Hanke-Krus World Hyperinflation Table, это 57-й пример гиперинфляции в мировой истории (месячный уровень инфляции в ноябре 2016 составил 221%, дневной — 3,96%). Курс боливара к доллару за несколько недель девальвировался более чем на 400% (пик — VEF4587 за доллар 1 декабря 2016-го, хотя еще в начале октября курс был чуть больше VEF1000 за доллар).

И гиперинфляцией денежные приключения Венесуэлы не ограничились. 11 декабря 2016-го 6,1 млрд купюр в 100 боливаров (48% всех купюр в стране и 77% от номинала всех наличных денег), за печать которых Венесуэла заплатила десятки или даже сотни миллионов долларов, оказались ненужными. В этот день президент Мадуро объявил в эфире еженедельной телепрограммы En contacto con Maduro денежную реформу.



Практику популистского еженедельного общения с народом ввел еще Чавес с многочасовой передачей Alo presidente, во время которой он объявлял многочисленные программы социальной поддержки и решал частные проблемы дозвонившихся в эфир счастливчиков. Мадуро продолжил традицию, а 11 декабря сделал самое яркое заявление за всю историю программы — заявил о прекращении оборота купюры в 100 боливаров.

Ее хождение ограничивалось 72 часами с момента объявления реформы, после этого граждане имели право обменять старые купюры на новые, более высоких номиналов (до 20 тыс. боливаров) в течение 10 дней.

100 боливаров — это самая крупная купюра в Венесуэле, по рыночному курсу в момент объявления реформы она стоила около 2 центов США.

Причину реформы Мадуро объяснил тем, что международная мафия в Колумбии, Бразилии, Чехии, на Украине и в Германии специально накопила множество купюр номиналом в 100 боливаров. Выступление Мадуро перемежалось кадрами: столы уличных менял и помещения, заполненные венесуэльскими купюрами. На вопрос, зачем мафии деньги, которые за месяц до реформы обесценились к доллару в четыре раза, у Мадуро был готов ответ. Деньги мафия копила со злым умыслом — чтобы разогнать инфляцию в Венесуэле. Одновременно он объявил о закрытии воздушной, наземной и морской границы страны — чтобы не дать международной мафии обменять ее купюры.

Реальные мотивы реформы неясны. Журнал The Economist назвал ее "экспериментом лунатика" и одним из объяснений считает попытку имитации реформы по изъятию купюр в Индии, произошедшей за месяц до венесуэльской. 8 ноября 2016 года в Индии было объявлено о прекращении оборота купюр самых высоких номиналов в 500 и 1000 рупий, около $7,3 и $14,6 соответственно (86,4% от объема всех наличных денег в денежном выражении). Индийский опыт оказался не слишком удачным (хотя в отличие от Венесуэлы в Индии хотя бы были готовы новые банкноты): он на время парализовал деловую активность в стране и спровоцировал общественное недовольство.

Видимо, президент Мадуро заинтересовался передовым опытом и решил поэкспериментировать на привыкших ко многому согражданах. Венесуэльское онлайн-издание Caracas Chronicles видит возможную причину в отчаянной попытке сбить девальвацию и гиперинфляцию. Либо просто в глупости Мадуро.



Мгновенным эффектом конфискационной реформы стало неожиданное укрепление боливара к доллару. С пика в VEF4587 за доллар 1 декабря, курс спустя три дня скорректировался до VEF2500 за доллар, но потом опять стал опускаться.

Причина в том, что нелегальные менялы отказывались принимать эти купюры. А резко усилившийся дефицит наличных боливаров обернулся спросом на доллары.

17 декабря вспышки народного недовольства прокатились по всей стране. Город Сьюдад-Боливар (столица штата Боливар на юго-востоке страны) фактически перешел в руки протестующих. Однако восстание, вначале поддержанное оппозицией, через некоторое время переросло в китайские погромы (торговцев--выходцев из Китая в городе достаточно много). Погромы эти, по мнению автора Caracas Chronicles Франсиско Торо, были срежиссированы криминальными авторитетами, контролирующими тюрьмы и значительную долю городской экономики. Заметим, исправительные учреждения в Венесуэле практически полностью контролируются заключенными, полиция не вмешивается во внутренние порядки и охраняет лишь периметры тюрем.

Возможно, криминальные авторитеты (в Венесуэле их называют pran) перехватили инициативу в восстании с подачи самих чавистов и действовали сообща с ними с целью запугать возмущенные экономическими экспериментами население и оппозицию. А возможно, и нет, так как именно в криминальной среде оборот практически полностью зависит от наличных денег (как и в бедных районах городов — баррио), соответственно, криминалитет действительно сильно пострадал от анонсированной денежной реформы. Это наблюдение привело Торо к мысли о том, что чавизм может закончиться не победой образованной и либеральной оппозиции, а фактическим захватом страны бандитами. Впрочем, те мало чем отличаются от чавистов и давно действовали с ними заодно. К концу года "порядок" в Сьюдад-Боливар был восстановлен.

Между тем Мадуро объявил о саботаже реформы врагами, которые не привезли в страну заказанные новые деньги, и продлил оборот купюр в 100 боливаров до 2 января 2017-го. Враги, однако, не завезли купюры и позже — 2 января Мадуро продлил хождение старых купюр до 20 января.

На фоне беспорядков парламент Венесуэлы (с конца 2015-го контролирующийся оппозицией) 9 января по результатам голосования объявил Мадуро "оставившим свой пост".

Однако Верховный суд тут же признал это решение антиконституционным. Что неудивительно: когда оппозиция взяла контроль над парламентом, оружием президента стал Верховный суд. Последний еще в январе 2016-го аннулировал избрание трех оппозиционных депутатов, обвиняя их в подкупе избирателей. Без них оппозиция теряет конституционное большинство. С тех пор Верховный суд считает все решения парламента незаконными и будет считать таковыми до тех пор, пока в парламенте будут эти три депутата. Оппозиция аннуляцию не признавала и весь 2016-й пыталась провести процедуру импичмента Мадуро, но безуспешно. К переговорам между ветвями власти в качестве посредника подключалась и католическая церковь, но тоже безрезультатно — переговоры еще в октябре 2016-го закончились ничем.

Новых купюр между тем так и не завезли — 16 января Мадуро продлил хождение старых уже до 20 февраля 2017-го.



материал с kommersant.ru

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