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Goldenkey для цифровой платформы недвижимости привлекла $1,75 млн инвестиций

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награды Волшебный горшочек 
Goldenkey для цифровой платформы недвижимости привлекла $1,75 млн инвестиций



Американская компания Goldenkey из Дарем штат Северная Каролина для цифровой платформы недвижимости привлекла $1.75 млн. инвестиций.

Инвесторами стали венчурная компания Lowe и NFX Guild.

Компания, которая собрала в общем объеме более $3.4 млн. инвестиций, намерена использовать привлеченные средства для расширения своего бренда и увеличивая пользовательской базы в США.




Томми Соверс является основателем и генеральным директором компании Goldenkey, которая работает на цифровом рынке в роли агента. Компания позволяет покупателям и продавцам зарабатывать и приумножать свое богатство через сделки с недвижимостью. При использовании сайта или мобильного приложения Goldenkey, продавцы и покупатели имеют широкий выбор специализированных пакетных услуг агента или одноразового сервиса и платят только за помощь агента, в котором они нуждаются. После того, как пользователи выбрали то, что они требуют, технология передает запрос на цифровой рынок и агент начинает поиск, который является в качестве основного контакта на протяжении всего процесса.




С помощью этой платформы, нет ни каких комиссионных. Платформа очень удобна для работы и не существует никакой предоплаты. Оплата только в конце завершенного процесса. Также агент поможет выгодно продать или купить дом. Система является эффективной, прозрачной и надежной.




Перевод специально для mmgp.ru


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