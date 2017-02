Биржа Bitstamp сделала возможной покупку биткоина при помощи карт для жителей Молдовы

Биржа цифровых активов Bitstamp объявила о расширении географии предоставления услуг по покупке биткоина при помощи банковских карт за пределы Европейского Союза, добавив в список поддерживаемых стран Республику Молдова, Индию и Китайскую Народную Республику.ЧитатьBitstamp ✔ @BitstampBitstamp expands card payments for bitcoin to 57 more countries! Has your country been added? Check here http://bit.ly/2jHibIz #bitcoin20:58 - 2 февраля 2017Помимо этих трех стран, функционал покупки биткоина при помощи карт Visa / MasterCard распространяется на резидентов следующих стран и юрисдикций:Швейцария, Норвегия, Монако, Черногория, Сербия, Турция, Андорра, Гибралтар, Исландия, Гренландия, Лихтенштейн, Остров Мэн, Фарерские острова, Аландские острова, Сан-Марино, Гонконг, Кувейт, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Аргентина, Бразилия, Израиль, ЮАР, Чили, Кувейт, Каймановы острова, Катар, Саудовская Аравия, Ливан, Пуэрто-Рико, Перу, Мадагаскар, Мозамбик Доминиканская Республика, Кюрасао, Доминика, Иордания, Багамы, Бахрейн, Французская Полинезия, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Реюньон, Ямайка, Парагвай, Бруней, Новая Каледония, Гваделупа, Мартиника и Сент-Мартен.«Если вы проживаете в одной из 28 стран ЕС или в одной из перечисленных выше стран, вы теперь можете покупать биткоины моментально при помощи дебетовых или кредитных карт Visa и MasterCard», — говорится в заявлении биржи.Таким образом, в общей сложности опция теперь распространяется на резидентов еще 57 стран. Примечательно, что ни Украина, ни Россия в этот список не вошли.Изначально опцию покупки биткоина при помощи банковских карт Bitstamp добавила в январе 2016 года. Первыми двумя странами, которые смогли воспользоваться новой возможностью, стали Словения и Великобритания, после чего к ним постепенно присоединились и остальные страны Евросоюза.Одновременно с этим биржа сообщила о поднятии лимитов на покупку криптовалюты до 5000 долларов или евро в день или до 20 000 долларов или евро в месяц.